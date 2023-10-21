ميدل إيست آي: استطلاع يظهر تباينا كبيرا بين الرأي العام البريطاني وموقف الحكومة الداعم لإسرائيل

لندن ـ “القدس العربي”:

قال موقع “ميدل إيست آي” إن استطلاعا للرأي أظهر “أن غالبية البريطانيين يؤيدون وفقا فوريا للحرب المتواصلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وتم إجراء الاستطلاع في 19 أكتوبر/ تشرين أول من قبل شركة استطلاع شركة “يوغوف” ومقرها المملكة المتحدة وشمل 2685 شخصًا بالغًا.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن 76% من البالغين في المملكة المتحدة يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك وقفا فوريا لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وتظهر تلك النتائج تباينا كبيرا الرأي العام الشعبي في المملكة المتحدة عن موقف حكومتهم بشأن الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 4137 شهيد بينهم أكثر من 1524 طفلا، ونحو 13 ألف مصابا.

ولفت الموقع إلى أن حكومة بريطانيا، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، منحت الحكومة الإسرائيلية دعمها الكامل.

وذكر أنه عندما سئل المستجيبون للاستطلاع “من خلال ما قرأتموه وسمعتموه، هل تعتقدون أنه ينبغي أو لا ينبغي أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل وفلسطين؟”، أجاب 58% بأنه يجب أن يكون هناك بالتأكيد” بينما قال 18% أنه “من المحتمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وقال 8% فقط من المشاركين إنه لا ينبغي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بينما قال 16 بالمئة إنهم لا يعرفون.

وأشار الموقع إلى أن استطلاع رأي أخر أجرته نفس المؤسسة “يوغوف” في وقت سابق من هذا الأسبوع وشارك فيه 2574 بالغا، أظهر هامشا ضئيلا لتأييد إسرائيل في صراعها الحالي مع الفلسطينيين.

وعندما سئل البريطانيين، حينها، عن الجانب الذي يدعمونه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال 21 % إنهم يدعمون “الجانب الإسرائيلي” بينما أيد 17% “الجانب الفلسطيني”.

وكان أعلى تأييد للفلسطينيين في اسكتلندا بنسبة 30 %، وجاء أعلى دعم للإسرائيليين من شمال إنكلترا. لكن معظم المشاركين اختاروا عدم اختيار أحد الجانبين بشكل صريح كما فعلت حكومتهم، حيث قال 29% إنهم يدعمون “الاثنين بالتساوي” بينما قال 39% إنهم “لا يعرفون”.

وبحسب الاستطلاع يريد حوالي 88% من أولئك الذين ينتمون إلى حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط وقف إطلاق النار، كما يفعل 73% من أولئك الذين ينتمون إلى حزب المحافظين اليميني.

ووفقاً للاستطلاع، كلما زاد عمر المشاركين في الاستطلاع، زاد احتمال رغبتهم في وقف فوري لإطلاق النار.

وعندما تم تقسيم الاستطلاع المتعلق بوقف إطلاق النار حسب الجنس، أيد عدد أكبر من النساء، 81%، وقف إطلاق النار الفوري مقارنة بالرجال بنسبة 71%.

ويؤكد الموقع أن استطلاعات الرأي تمثل تباينًا كبيرًا إلى حد ما بين الجمهور البريطاني وحكومته وحتى الأحزاب السياسية الأخرى غير المشاركة في الحكومة.

فهناك أيضًا ضغوط متزايدة على الدعم الذي لا لبس فيه للحكومة في البرلمان البريطاني، حيث حث 40 نائبًا يوم الأربعاء على وقف إطلاق النار في الحرب ودعم الوصول إلى الأدوية والوقود والغذاء والمياه في غزة.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية فرضت حصارًا كاملاً على غزة، التي كانت تحت حصار منذ 16 عامًا، ولم تسمح بدخول الغذاء، أو الماء أو الكهرباء أو الوقود أو الأدوية أو الإمدادات.

ولفت إلى خروج عشرات الآلاف إلى شوارع لندن للاحتجاج على قصف غزة وإظهار التضامن مع الفلسطينيين. كما جرت احتجاجات في مانشستر وليفربول وإدنبره وغلاسكو وأبردين.

وشدد على أن حكومة المملكة المتحدة واجهت انتقادات مستمرة من الجماعات المناهضة للحرب لدعمها لإسرائيل، وهو الموقف الذي واجه أيضًا ردود فعل عنيفة من بعض الدبلوماسيين البريطانيين السابقين.

وقال السير ريتشارد دالتون، سفير المملكة المتحدة السابق لدى إيران وليبيا، لصحيفة التايمز: “أجد تأييد الحكومة البريطانية التلقائي لكل ما تفعله إسرائيل فاحشًا وخروجًا عن المواقف السابقة التي سعينا فيها إلى تحقيق بعض العدالة في هذه المواقف المروعة”.

كما واجه حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة رد فعل عنيفًا من أعضاء المجلس وأعضاءه بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل.

وذكر أنه في 17 أكتوبر، استقال عدد من أعضاء مجلس حزب العمال احتجاجًا على التعليقات التي أدلى بها زعيم الحزب كير ستارمر، بشأن ما وصفه بـ “حق” إسرائيل في قطع إمدادات الطاقة والمياه عن الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة.

أعلنت مستشارة مدينة أكسفورد شايستا عزيز استقالتها على موقع X (تويتر سابقًا) في 13 أكتوبر. وعملت عزيز، وهو عامل إغاثة دولي سابق، في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل ومخيمات اللاجئين في غزة.

وقالت عزيز لموقع ميدل إيست آي في مقال سابق: “كان موقف زعيم حزب العمل بشأن عدم القدرة على إدانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة هو الخط الأحمر الأخير بالنسبة لي”.

كما أعلن مركز قانوني مقره المملكة المتحدة عن نيته السعي إلى محاكمة مسؤولين في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأصدر مركز العدالة الدولي للفلسطينيين إشعارًا إلى سوناك بشأن تقديم المملكة المتحدة “الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل، مما ساعد إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب”.

وقال إن جهود إسرائيل الرامية إلى النقل القسري لأكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع في أقل من 24 ساعة قد ترقى إلى “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.