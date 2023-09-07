ميدل إيست آي: تجاهل دعوة القوى المؤيدة لفلسطين للإدلاء بشهادتها بشأن مشروع منع مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

لندن – “القدس العربي”:

لم تتم دعوة الأطراف المناصرة للقضية الفلسطينية للإدلاء بشهادتها مباشرة أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم البريطاني تقوم بدراسة التشريعات المقترحة التي من شأنها منع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من سحب استثماراتها من إسرائيل رغم المخاوف المتعلقة بانتهاك الحقوق الفلسطينية.

واجه مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة انتقادات من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، لأنه يحظر دعم حملات المجتمع المدني التي تستهدف إسرائيل.

واجه مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) انتقادات من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، لأنه يحظر على وجه التحديد دعم حملات المجتمع المدني التي تستهدف إسرائيل، مثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وتم إدراج العديد من منظمات حقوق الإنسان البارزة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، على قائمة المدعوين للإدلاء بشهادتهم أمام لجنة مشروع القانون العامة التي بدأت دراسة مشروع القانون هذا الأسبوع.

واستمعت اللجنة يوم الثلاثاء إلى أدلة داعمة لمشروع القانون من شهود، من بينهم جيمس غورد، المدير التنفيذي لأصدقاء إسرائيل المحافظين، وألان ميندوزا، المدير التنفيذي لمؤسسة هنري جاكسون للأبحاث.

ومن بين الآخرين الذين تمت دعوتهم للإدلاء بشهادتهم هذا الأسبوع “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، ومجلس نواب اليهود البريطانيين، ومجلس القيادة اليهودية، وكاتبة العمود في الصحيفة ميلاني فيليبس، التي كتبت أنه “لا توجد أسباب وجيهة لمعارضة مشروع القانون”.

لكن المنظمات التي لم تتم دعوتها، على الرغم من تقديم أدلة مكتوبة تشمل حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، التي تصف نفسها بأنها “أكبر منظمة في المملكة المتحدة مكرسة لتأمين حقوق الإنسان الفلسطيني”.

بن جمال: “إنه لأمر مشين أنه لم تتم دعوة أي ممثل للمجتمع المدني الفلسطيني أو مجلس السلم والأمن، الذي يقود حملات المقاطعة هنا في المملكة المتحدة، لتقديم أدلة لوضع الحقائق الصحيحة في المحضر”.

وقال بن جمال، مدير مجلس القبة السماوية العلمي، لموقع ميدل إيست آي: “إنه لأمر مشين أنه لم تتم دعوة أي ممثل للمجتمع المدني الفلسطيني أو مجلس السلم والأمن، الذي يقود حملات المقاطعة هنا في المملكة المتحدة، لتقديم أدلة لوضع الحقائق الصحيحة في المحضر”.

وأضاف: “إذا كانت اللجنة تعتزم إجراء أي تدقيق مناسب وجدي لمشروع القانون، فإنها ستعمل على معالجة هذا العجز ولن تكون متواطئة في محو الأصوات الفلسطينية”.

“غير مسؤول على الإطلاق”

“وفي شهادته المكتوبة، وصف مجلس السلم والأمن مشروع القانون بأنه “غير مسؤول إلى حد كبير” وحذر الحكومة من أنه يخاطر بإذكاء الخوف والانقسام من خلال ربط حركة المقاطعة (BDS) وانتقاد إسرائيل بمعاداة السامية. وقال إنه من خلال حماية إسرائيل من مقاطعة القطاع العام، فإن مشروع القانون “يعزز بشكل فاعل الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا المرتكبة ضد الفلسطينيين”. ومن بين المنظمات الأخرى التي قدمت أدلة تنتقد مشروع القانون مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو).

وأكد كريس دويل، مدير كابو، لموقع ميدل إيست آي أن منظمته لم تتم دعوتها أيضًا للإدلاء بشهادتها.

“إن القضية الأكبر بكثير هي الغياب التام لأي أصوات فلسطينية – الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان، وهناك الكثير منهم الذين لم تتم دعوتهم – لإعطاء صوت عن سبب وجوب محاسبة إسرائيل والتجربة الحية للفلسطينيين على مدى عقود”. قال دويل.

“أعتقد أن هناك العديد من الحجج التي لا يمكن الطعن فيها هنا. من المؤكد أن اتهام الحكومة بأن الدافع الأساسي وراء حركة المقاطعة هو معاداة السامية يجب تحديه”.

وسبقت جلسة يوم الثلاثاء دعوة لأعضاء اللجنة لتقديم إعلانات المصالح فيما يتعلق بمشروع القانون.

دويل: “إن القضية الأكبر بكثير هي الغياب التام لأي أصوات فلسطينية، والكثير منهم لم تتم دعوتهم، لإعطاء صوت عن سبب وجوب محاسبة إسرائيل والتجربة الحية للفلسطينيين على مدى عقود”.

وقال سبعة نواب محافظين في اللجنة المكونة من 19 عضوًا إنهم زاروا إسرائيل في رحلات نظمها أصدقاء إسرائيل المحافظون، وأعلن ستة منهم عن صداقات مع جيمس غورد، رئيس CFI.

وقال ثلاثة أعضاء من حزب العمال في اللجنة إنهم كانوا في رحلات إلى إسرائيل نظمتها أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، ومن بينهم ستيف مكابي، الرئيس البرلماني الحالي لأصدقاء إسرائيل في حزب العمل، وجورج هوارث، رئيس اللجنة.

وقال أنوم قيصر، عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكتلندي، إنه زار الأراضي الفلسطينية المحتلة في رحلة نظمتها منظمة العفو الدولية، بينما قالت كيم ليدبيتر، عضو البرلمان عن حزب العمال، إنها كانت في رحلة نظمتها كابو.

وقال دويل لموقع ميدل إيست آي: “لقد ضمنت الحكومة بوضوح وجود العديد من النواب الداعمين في اللجنة. لا أعتقد أن هذه اللجنة ستدرس هذا القانون بجدية ودقة. لقد تم تصميم هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة لضمان المرور الآمن لمشروع القانون، وليس التدقيق المناسب.

“عملية الخيانة”

وقال غورد، وهو يدلي بشهادته يوم الثلاثاء، إن الحملات الداعمة لحركة المقاطعة غذّت الاضطهاد والتمييز ضد المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، وكان لها “تأثير مروع” على العلاقات الاقتصادية للمملكة المتحدة مع إسرائيل.

لكن أندرو وايتلي، رئيس مشروع بلفور، وهي مؤسسة خيرية تصف نفسها بأنها تدافع عن السلام والعدالة والحقوق المتساوية في إسرائيل وفلسطين، أخبر اللجنة أن مشروع القانون من شأنه أن “يشجع الحكومة القومية والعنصرية الأكثر تطرفًا على الإطلاق”، مكان في إسرائيل.

وأضاف: “فيما يتعلق بالفلسطينيين، يؤسفني أن أقول ذلك، لكنني أخشى أن ينظروا إلى إقرار مشروع القانون هذا باعتباره عملاً آخر من أعمال الخيانة من جانب بريطانيا”.

وتحدثت هانا فايسفيلد، مديرة منظمة “ياحاد”، وهي منظمة يهودية بريطانية تدعم حل الدولتين، في اللجنة وقالت إن مشروع القانون المقترح “سيضع إسرائيل والأراضي المحتلة خارج التدقيق العام”.

حذر ويسفيلد من أن مشروع القانون يخاطر بالتسبب في “تنافر حقيقي” بين المجتمعات واختلف مع الوزيرة الحكومية فيليسيتي بوشان التي قالت إن الغرض من مشروع القانون هو ضمان أن السياسة الخارجية يتم تحديدها من قبل الحكومة وليس من قبل السلطات المحلية.

وقالت: “بالنسبة إلي، لا يتعلق مشروع القانون بهذه القضية حقًا، بل يتعلق بخلق ما أعتقد أنه سيصبح نقاشًا سيئًا للغاية حول إسرائيل وفلسطين، ولا أعتقد أن هذا سيفيد الجالية اليهودية بشكل خاص”.

ومن المقرر أن تستمع لجنة مشروع القانون العامة إلى المزيد من الأدلة يوم الخميس قبل إصدار تقرير يتضمن أي تعديلات مقترحة على مشروع القانون.

ثم يواجه بعد ذلك قراءة ثالثة في مجلس العموم، بالإضافة إلى التدقيق في مجلس اللوردات، والذي قد يقترح أيضًا تغييرات خاصة به قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا.