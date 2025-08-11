ميدل إيست آي: مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تتغذى من الإبادة الجماعية والاحتلال لفلسطين وعلى العالم التوقف عن شرائها

لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا لأنتوني لويستين، مؤلف كتاب “المختبر الفلسطيني” قال فيه إن صناعة السلاح الإسرائيلية تنتعش رغم الإبادة الجماعية في غزة، ولكن العالم لا يزال يشتريها.

وقال إن دولا تمتد من ألمانيا إلى دول الخليج تساعد على تعزيز اقتصاد الحرب الإسرائيلية من خلال شراء الأسلحة وأجهزة الرقابة التي تم فحصها وتجريبها على فلسطينيي غزة. ففي الوقت الذي تثير حملة التجويع والموت الجماعي التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ردا فعل دوليا، كان لدى ألمانيا أولويات أخرى.

فقد وافقت في الآونة الأخيرة على شراء نظام دفاع صاروخي من أكبر شركة إلبيت لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية مقابل 260 مليون دولار. ولا شيء مهم في هذا، مجرد عمل كالمعتاد مع دولة تتهمها منظمات حقوق الإنسان الرائدة في إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن صناعات الأسلحة وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تزدهر بفضل عنفها في غزة والضفة الغربية وخارجها. فهي نقطة بيع رئيسية لاحتلال يبدو أنه تجارة مربحة.

وتظهر أحدث الأرقام المتاحة، لعام 2024، مبيعات قياسية بلغت 14.8 مليار دولار. ومن المرجح أن تكون الأرقام لعام 2025 أعلى من ذلك، نتيجة للطلب العالمي الهائل على الأسلحة والطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نشرتها إسرائيل في غزة.

ولا تشكل الإبادة الجماعية عائقا أمام إسرائيل للترويج لنفسها على أنها الكيان “المجرب في المعارك”. هناك عدد كبير جدا من الدول الديمقراطية والاستبدادية تنصت وتتعلم وتشتري. كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى غارقة حتى أعناقها في العمل مع الجيش الإسرائيلي: مايكروسوفت وأمازون وغوغل، من بين العديد من الشركات الأخرى.

ويقول لويستين إنه قضى أكثر من عقد وهو يحقق في صناعة السلاح الإسرائيلية. وقد يكون من المبالغة القول إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائمه موجودة من أجل تعزيز مبيعات الأسلحة، لكن لا شك في أن المال المجني من اقتصاد الحرب يعزز بشكل كبير أرباح إسرائيل.

وتطرقت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالضفة الغربية وغزة، فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها الأخير المعنون “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” والذي فضحت فيه الشركات المستفيدة من الممارسات الإسرائيلية وسمتها باسمها. وقد أحالت ألبانيز في أكثر من موضع إلى كتاب لويستين “مختبر فلسطين” في شرحها للأساس المنطقي للموقف الجيوسياسي الإسرائيلي.

وتساءل الكاتب عمن يشتري السلاح الإسرائيلي؟ دول منها الهند، فقد تناول عنوان رئيسي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نشرته قبل فترة علاقة قضية أساسية تشكل محور استراتيجية الدفاع الإسرائيلية: “لماذا يكمن مستقبل الدفاع الإسرائيلي في الهند؟”. ويوضح التقرير كيف أصبحت العديد من شركات الأسلحة الهندية والإسرائيلية الآن شركاء تجاريين أقوياء، حيث تبني الشركات الإسرائيلية مصانعها في الهند.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم يكشف عن هويته: “صناعة الدفاع الإسرائيلية، إن لم تكن فرعا لصناعة الدفاع الهندية، إلا أنها أصبحت على الأقل شريكا كاملا لها”.

وقد استخدمت الطائرات المسيرة الهندية الصنع في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. واستخدمت حكومة ناريندرا مودي في نيودلهي طائرات إسرائيلية مسيرة في حربها القصيرة مع باكستان في نيسان/ أبريل.

ويعتبر المال هو أساس العلاقة الهندية الإسرائيلية، لكنها أيضا علاقة أيديولوجية، حيث يتبنى كل من رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الإسرائيلي القومية العرقية ويضطهدان المسلمين. إنه زواج مصلحة وعنصرية بين الأصولية الهندوسية والتفوق الصهيوني.

كانت أوروبا أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية عام 2024، حيث استحوذت على 54% من إجمالي الصادرات. فيما دفع غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 العديد من الدول الأوروبية نحو الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وهو ما يفسر، ولو جزئيا تردد الاتحاد الأوروبي في قطع علاقاته مع إسرائيل، بعد مرور ما يقرب من عامين على هجومها ضد غزة.

وتعتبر صناعة الأسلحة الإسرائيلية الضمانة الأساسية لدولة يهودية متطرفة، وهي تعلم كم يعتمد عليها الآخرون. ولها تاريخ مظلم في الشراكة مع بعض أكثر الأنظمة وحشية منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك بعض الأنظمة المعادية للسامية علنا.

ويقدر الكاتب أن إسرائيل باعت أسلحةً أو معدات مراقبة لما لا يقل عن 140 دولةً خلال العقود القليلة الماضية.

يكفي سوءا أن العديد من الدول الغربية تتبنى العسكرة الإسرائيلية، بينما تواصل العديد من الدول العربية، بما فيها البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية، التعامل مع إسرائيل. ولأن هذه الحكومات تخشىظ من ربيع عربي ثانٍ، فهي تقوم بشراء تقنيات مراقبة إسرائيلية مجربة في الميدان للحفاظ على حكمها.

وقال لويستين إن الطريقة الوحيدة لوقف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للخارج هي التوقف عن شرائها. علاوة على ذلك، وكما حثت مجموعة لاهاي المنشأة حديثا، يجب على الدول أيضا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي النهاية، فصناعة الدفاع فاسدة وقذرة بطبيعتها، والعديد من الدول متورطة فيها.

ومع احتلال إسرائيل المرتبة الثامنة عالميا في بيع الأسلحة، ووصول الإنفاق العسكري العالمي إلى رقم قياسي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، فإن رفض العسكرة وآلات القتل هو أقل ما يمكن لدولة متحضرة فعله.