ميرتس: أوروبا حثت ترامب على الدفاع عن مصالحها الأمنية خلال لقاء بوتين

منذ ساعة واحدة

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

برلين: قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأربعاء إن الزعماء الأوروبيين حثوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عبر الإنترنت على العمل من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا بما يحمي المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية.

وأضاف ميرتس، قبيل اجتماع يوم الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي، لكن “الاعتراف القانوني بالاحتلال الروسي ليس محل نقاش”.

وأردف في مؤتمر مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إذا سعت الولايات المتحدة الآن نحو تحقيق السلام في أوكرانيا بما يضمن المصالح الأوروبية والأوكرانية، فيمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل في هذا المسعى”.

(رويترز)

