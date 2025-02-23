ميرتس: إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا ليس محل نقاش حاليا

برلين: قال فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لخلافة المستشار الألماني أولاف شولتس بعد انتخابات البرلمان يوم الأحد، إنه غير ملتزم بمناقشات بشأن إرسال وحدات ألمانية للمشاركة في قوة حفظ السلام المقترحة في أوكرانيا.

وقال ميرتس في ظهور تلفزيوني إلى جانب منافسيه، بعد ساعات من فوز تحالفه المحافظ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بفوز واضح: “أرى الأمر بالطريقة نفسها التي يراها المستشار: هذا ليس سؤالا مطروحا في الوقت الحالي”.

وكان المستشار المنتهية ولايته شولتس قد قال في وقت سابق أيضا إنه من المبكر مناقشة نشر القوات العسكرية الألمانية في أوكرانيا.

وأضاف ميرتس: “السؤال الأول الذي يطرح نفسه علينا هو: هل نستمر في دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها؟”، مشككا فيما إذا كانت ألمانيا قد قدّمت الدعم الكافي لكييف في ظل إدارة شولتس.

وقال ميرتس قبيل حلول الذكرى الثالثة للغزو الروسي اليوم الاثنين: “لولا ذلك لما استمرت هذه الحرب ثلاث سنوات”.

وأضاف: “السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: كيف نؤمن أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة المجاورة مباشرة لأوكرانيا؟”.

(د ب أ)