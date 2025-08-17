 ميرتس: قمة ترامب وبوتين رفعت من شأن الرئيس الروسي

برلين: انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس طريقة إخراج قمة ألاسكا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها رفعت من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية إيه.آر.دي في وقت متأخر من يوم السبت، تحدث ميرتس عن “بروتوكول كبير” ولاحظ: “الصحافة في روسيا مبتهجة”. لكنه أضاف:”أقل قليلا من ذلك كان كافيا”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ميرتس أن تصرفات ترامب جاءت “ضمن الحدود التي ناقشناها معا”. ورغم الصورة أو الصورتين المزعجتين اللتين ربما شاهدناهما الليلة الماضية، “أعتقد أن هذا يعد تقدما جيدا”.

ولا يبدو أن ميرتس يستبعد التنازلات الإقليمية الأوكرانية من حيث المبدأ، لكنه قال: “لا تنازلات إقليمية قبل وجود معاهدة سلام”. وأضاف أن هذه المعاهدة يجب أن تحدد أيضا النقطة التي تدخل فيها الضمانات الأمنية لأوكرانيا حيز التنفيذ.

ويتواصل الدفع نحو حل سلمي في أوكرانيا يوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بعد التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين.

(د ب أ)