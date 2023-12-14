ميرسك: استهداف سفينة حاويات بصاروخ وهي في طريقها للسعودية

كوبنهاجن: قالت شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر-ميرسك اليوم الخميس إن سفينة الحاويات التابعة لها “ميرسك جبل طارق” استُهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة في المملكة العربية السعودية وإن السفينة وطاقمها بخير.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ قد أصاب السفينة أم لا.

وقالت ميرسك في بيان “في هذا التوقيت، ما زلنا نعمل على التأكد من الحقائق المتعلقة بالحادث”.

ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن حيث أعلن الحوثيون اليمنيون يوم الثلاثاء مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.

وأضافت ميرسك “الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية. الوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر ولا يمكن للتجارة العالمية تحمله”.

وتابعت الشركة “طالما أنه لا يمكن لصناعة الشحن العالمية وحدها حل الأمر، فإننا ندعو إلى إجراء سياسي لضمان وقف التصعيد بشكل عاجل”.

(رويترز)