ميرسك تعلن وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر

هلسنكي: قال متحدث باسم شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول إفريقيا.

وأضافت الشركة في بيان “في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

وقالت شركة ميرسك أمس الخميس إن سفينتها ميرسك جبل طارق استُهدفت بصاروخ في أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.

(رويترز)