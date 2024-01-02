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ميرسك: سنواصل وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر

2 - يناير - 2024

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كوبنهاغن: قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل وقف جميع شحنات البضائع عبر البحر الأحمر بعد هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها.

(رويترز)



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