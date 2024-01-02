ميرسك: سنواصل وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر

عاجل.. الجهاد الإسلامي: اختيار أول أيام العيد لتنفيذ هذه الجريمة هدفه زرع الحزن في نفوس أبناء شعبنا
عاجل.. الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء هنية وأحفاده “عملية جبانة” تؤكد تخبط العدو إثر فشله الميداني
عاجل.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت سفنا في خليج عدن
كوبنهاغن: قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل وقف جميع شحنات البضائع عبر البحر الأحمر بعد هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها.
(رويترز)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ