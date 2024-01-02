ميرسك: سنواصل وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر

كوبنهاغن: قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل وقف جميع شحنات البضائع عبر البحر الأحمر بعد هجوم في مطلع الأسبوع على إحدى سفنها.

(رويترز)





