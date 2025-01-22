ميرفت أمين تنضم لسباق رمضان 2025 “في اللحظات الأخيرة” بمسلسل “جوما”

صورة من الأرشيف التقطت في 10 ديسمبر 2014 للممثل المصري الراحل نور الشريف وزميلته نجمة السينما ميرفت أمين في دبي. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: تستعد الفنانة ميرفت أمين لدخول الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “جوما”، حيث تقترب من إنهاء تصوير مشاهدها في العمل الذي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

وكشفت مصادر خاصة أن الشركة المنتجة قررت إطلاق المسلسل في مارس/آذار المقبل، ليلحق بالسباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، حيث يتبقى 12 يوماً فقط لاستكمال التصوير قبل دخول مرحلة المونتاج والمكساج.

ويدور المسلسل، الذي ينتمي للدراما النفسية، حول شخصية أم لفتاتين تجسدهما ريم البارودي ومنة عرفة.

وتشير كلمة “جوما” إلى “الممحاة”، في إشارة رمزية لذاكرة الشخص التي تحاول محو بعض الأحداث والشخصيات من حياتها.

ويشارك في البطولة إلى جانب ميرفت أمين كل من محمود عبدالمغني وتامر عبدالمنعم وسميرة صدقي وفراس سعيد، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن هذا هو العمل الرمضاني الثاني على التوالي لميرفت أمين، بعد مشاركتها في مسلسل “مليحة” في رمضان الماضي.

(وكالات)