ميركل: الهجرة غير الشرعية لا يمكن حلها عند الحدود الداخلية

كولونيا: ذكرت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أن التعاون الدولي، وليس إغلاق الحدود الأوروبية الداخلية، هو المفتاح لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وفي حديثها خلال فعالية بمهرجان الأدب في كولونيا مساء الاثنين، قالت ميركل إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب التعاون مع بلدان المنشأ والعبور، بدلا من التركيز على الحدود الأوروبية الداخلية.

وأضافت ميركل: “لا أعتقد أن القضية يمكن حلها عند حدودنا الداخلية. وإذا أمكن ذلك، فلن يكون ذلك إلا على حساب الثمن الباهظ المتمثل في تعريض حرية التنقل في أوروبا للخطر”.

وجاءت تعليقات ميركل في الوقت الذي أعلن فيه الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، إلى جانب شقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن خطط لتجميد فعلي لقبول المهاجرين غير الشرعيين، في حال فوز المحافظين في الانتخابات المقبلة المتوقعة في 23 فبراير/ شباط المقبل.

وينص القسم المتعلق بالهجرة في مسودة البيان الانتخابي، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، على أن أولئك الذين يدخلون من دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي أو منطقة الانتقال الحر “شينغن” ويرغبون في التقدم بطلب اللجوء في ألمانيا سيتم إعادتهم عند الحدود.

ومن المقرر أن توافق المجالس التنفيذية للتحالف المسيحي على البرنامج الانتخابي الثلاثاء في برلين. ومن المتوقع أن يقدم زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ومرشح التحالف لمنصب المستشار فريدريش ميرتس، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، البيان الانتخابي.

وقدمت ميركل، الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي، كتابها “الحرية: ذكريات 2021-1954” خلال الفعالية في كولونيا وتحدثت عن قرارها بقبول ما أصبح نحو مليون لاجئ سوري في ألمانيا. وعندما قرأت فقرة عن هذا الموضوع، صفق الجمهور.

(د ب أ)