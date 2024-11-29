ميركل عن حرب أوكرانيا: فكروا بالتوازي في حلول دبلوماسية

برلين: ناشدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أوكرانيا وداعميها التفكير بالتوازي في حلول دبلوماسية في خضم معترك إنهاء الحرب الروسية.

وقالت ميركل في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف”: “لا ينبغي لروسيا أن تكسب هذه الحرب… ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع أوكرانيا عمل سافر منتهك للقانون الدولي”، موضحة في المقابل أنها تقول أيضا: “يتعين دائما التفكير بالتوازي في حلول دبلوماسية”، مشيرة إلى أنه لا داعي لمناقشة هذه الحلول الآن، موضحة أن تحديد الوقت المناسب لذلك هو أمر يتعين على الجميع – أوكرانيا وداعميها – مناقشته سويا.

وأكدت ميركل أنها تدعم ما تفعله الحكومة الألمانية الحالية من أجل أوكرانيا، مشيرة إلى أنه من المعروف أن تحقيق أوكرانيا نصرا عسكريا ضد جارتها الكبرى روسيا لن يكون سهلا، وقالت: “ومع ذلك، فإنني أؤيد كل ما يفعله المجتمع الدولي لوضع أوكرانيا في وضع جيد… ليس من مصلحة أوكرانيا فحسب، بل من مصلحتنا أيضا ألا ينتصر بوتين في هذه الحرب”، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها لضمان عدم حدوث مثل هذا التصعيد.

(د ب أ)