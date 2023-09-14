ميريام فارس تحضّر عملاً خيرياً لأطفال السرطان وتحصد نجاح ديو «الساحل الشمالي»

بيروت – «القدس العربي»: جرياً على عادتها السنوية بتقديم حفل خيري لاحدى الجمعيات الانسانية، تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس يوم السبت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في «كازينو لبنان» حفلاً غنائياً خيرياً لصالح جمعية «كيدز فورست» التي تعنى بأطفال مرضى السرطان، وستقدم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة مع استعراض فني مميز.

إلى ذلك، لا يزال ديو «الساحل الشمالي» الذي جمع ميريام فارس بالنجم المصري محمد منير يحصد النجاحات وهو تصدر حالياً قائمة سباق الأغنيات العشرين الأكثر استماعًا عبر الإذاعات اللبنانية وفق الاحصاءات اللبنانية الرسمية .

وديو «الساحل الشمالي» من كلمات والحان وتوزيع محمد رحيم وحقق النجاح الباهر بعد تخطيه عتبة 8 مليون مشاهدة عبر تطبيق «يوتيوب» في غضون شهر من طرحه في الأسواق.