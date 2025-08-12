ميزانية 2025 “الحاسمة” في ظل غياب المسؤول عن الموازنات: من يوقف سموتريتش؟

ناتي توكر

تجري في وزارة المالية نقاشات حاسمة في الآونة الأخيرة حول إضافات تبلغ عشرات المليارات لجهاز الأمن، وهي مبالغ قد تزداد بسبب قرار احتلال غزة. ولكن بالتحديد في هذا التوقيت الحساس، حيث لا مسؤول عن الموازنات في وزارة المالية يشارك في نقاشات ويعرض موقف القسم والحاجة لكبح الموازنة إزاء الزيادة في النفقات في المدى القصير والبعيد.

المسؤول عن الموازنات المستقيل يوجاف جاردوس، ربما ينهي وظيفته بصورة رسمية فقط في 22 آب، بعد أن شغل هذا المنصب حوالي خمس سنوات، بيد أنه لم يعد في الوزارة، فهو في عطلة عائلية ستستمر حتى بعد إنهاء وظيفته.

تعيين بديله، مهران بروزنفير، لم ينفذ في الحكومة بعد. حتى الأحد، لم يطرح اسم بروزنفير على لجنة فحص التعيينات في ممثلية خدمات الدولة، وليس واضحاً موعد تسلمه لمنصبه.

بشكل عام، عندما تحدث هنالك فترة وسيطة بعد استقالة المسؤول عن الموازنات وقبل تسلم بديله في المنصب، فإن الوزير يعين أحد نوابه قائماً بأعمال رئيس القسم. جاردوس نفسه، عمل كقائم بأعمال لمدة عام بعد استقالة المسؤول السابق.

لكن هذه المرة، ونظراً لبقاء جاردوس مسؤولاً بالفعل رغم أنه في إجازة، فهو مازال يتولى هذه الوظيفة بصورة رسمية – ولهذا لا يعين سموتريتش قائماً بأعماله.

النقاشات حول اختراق موازنة 2025 هذه المرة ستكون حاسمة بشكل خاص، لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. المالية وجهاز الأمن اتفقا على إضافة تبلغ 42 مليار شيكل لموازنات 2025 و2026 حيث ستضاف إلى موازنة 2025، 28 مليار شيكل.

هذه المبالغ خصصت لتغطية التكاليف التي أنفقها جهاز الأمن، سواء على توسيع القتال في غزة أو على المواجهة مع إيران. ولكن حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق بخصوص زيادة موازنة الدفاع للمستقبل.

انعدام الوضوح

في هذه المرحلة، يبدو أن موازنة الدولة لن تفتح على نفقات الماضي قبل أن تتضح حجوم الأموال المطلوبة لتوسيع المخططات المستقبلية. هكذا تأمل في وزارة المالية. بيد أنه لا اتفاق بخصوص الزيادة في النفقات المخططة بسبب المخططات المستقبلية لتوسيع القتال في غزة في الشهور القريبة القادمة. ولانعدام الوضوح بخصوص مخططات الكابنت، فإن وزارة المالية لم تبدأ بعد بمحاولة حساب تكاليف توسيع القتال في المستقبل.

انعدام الوضوح ينبع بالأساس من الصراع سياسي شديد. فوزير المالية صوت ضد قرارات الكابنت، وأعلن في الأيام الأخيرة بأنه لا يثق بنتنياهو. سموتريتش، الذي يؤيد احتلال غزة وتجديد المستوطنات فيها، معني بتوسيع القتال في غزة بصورة كبيرة، بل وتمويل المساعدة الإنسانية لسكان غزة بمليارات الشواكل، وربما إقامة حكم عسكري للمدى البعيد.

هذه الخطوات التي تناقش في هذه الأيام، ربما تكلف عشرات المليارات من الشواكل في المدى الآني، وكذلك تكاليف عالية للمدى البعيد. حتى الآن، الشخص المهيمن في المالية والذي يتعين عليه أن يعكس الضرر الاقتصادي المحتمل من خطوات كهذه هو المسؤول عن الموازنات – ولكن النقاشات في وزارة المالية تجري الآن أمام نواب رئيس قسم الموازنات.

هآرتس 12/8/2025