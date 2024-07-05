طوفان الأقصى: تعدّد الجبهات والعمق الاستراتيجي

يروى عن قائد المقاومة الفرنسية الجنرال شارل ديغول، بعدما صار رئيسا لفرنسا، وأوقف دعم إسرائيل بالسلاح بسبب عدوانها على البلاد العربية سنة 1967، أنه سُئل عن توقعاته للنزاع العربي الإسرائيلي. فقال عبارة، لا أذكر حرفيتها، بل معناها العام.. قال: انظروا إلى الخريطة لتروا إسرائيل وسط هذا العالم العربي، فتعرفون النتيجة سلفا، ولو بعد حين.

كان ديغول رجلا استراتيجيا، خاض حرب تحرير فرنسا من الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية، وأقرب ما يمكن التكهن به في تفسيرنا لقوله هذا، هو أنه كان يعني النظر إلى الوضع الجيوسياسي، الذي يمكّن العرب من فتح الجبهات على الكيان الإسرائيلي، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق في آن، ولا بد أنه كان يرى أن تعدّد الجبهات على العدو، ميزة أساسية في التخطيط للحروب العربية على إسرائيل.

في الحرب العالمية الثانية، كان ثمة رجل دولة آخر يرى ما يشبه هذا الرأي، هو جوزيف ستالين القائد السوفييتي، فالمعروف أن الألمان النازيين، في تلك الحرب، دخلوا باريس على جبهتهم الغربية في يونيو 1940، واصطنعوا حكما فرنسيّا عميلاً لهم، برئاسة فيليب بيتان ورئيس وزرائه بيار لافال. وحين اطمأن أدولف هتلر إلى سيطرته على الجبهة الغربية، وإلى حماية ظهره، انصرف إلى الجبهة الشرقية، فغزا الاتحاد السوفييتي في يونيو 1941. واستبسل السوفييت في القتال بأثمان بشرية باهظة، حتى بلغ عدد ضحايا معركتهم ضد الألمان في ستالينغراد مليوني ضحية، حسبما يقول مؤرخون، لكن انتصارهم في هذه المعركة، في فبراير 1943 كان نقطة التحوّل في مجرى الحرب.

في تلك الأثناء، كان التحالف الغربي يعرض على ستالين السلاح، لكن الزعيم السوفييتي كان يرد على عروضهم بطلب ما هو أجدى وأهم: فتح الجبهة الغربية على ألمانيا. وبالفعل دخلت الولايات المتحدة الحرب عام 1942، لكنها لم تفتح الجبهة الغربية تماماً، إلا بإنزال النورماندي في شمال فرنسا، من الغرب، في يونيو عام 1944، ثم في يوليو في صقلية لغزو إيطاليا، من الجنوب. وكان المكسب في ذلك مزدوجاً: تعدّد الجبهات على ألمانيا النازية، السوفييت من الشرق، والحلفاء من الغرب والجنوب. الاستناد إلى عمق استراتيجي بعيد عن ساحة القتال المباشر، هو الولايات المتحدة. ومع هاتين الميزتين انتهت نظرياً الحرب، لتنتهي عملياً وفعلياً في عام 1945.

التبدّل التاريخي الذي أحدثه طوفان الأقصى، كان نتيجة لتفهم التاريخ، والاستفادة من دروسه، لاسيّما بالاستناد إلى الميزتين الحاسمتين: تعدّد الجبهات، والعمق الاستراتيجي

في النزاع العربي الإسرائيلي

في سياق هاتين الميزتين، ما الذي يرويه لنا تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي؟

من الناحية العسكرية، انتصر الجيش الإسرائيلي على الجيش المصري سنتي 1956 (بدعم فرنسي بريطاني) و1967 (بدعم أمريكي)، ولم تواجه إسرائيل يومئذ سوى جبهة عربية واحدة، هي الجبهة المصرية، فيما كانت الجبهة السورية غير مستعدة، ناهيك عن «الجبهة» الأردنية غير الوارد اشتراكها بالحرب، حين كان غلوب باشا قائداً للجيش الأردني، إلا أن الوضع تبدّل تماماً عام 1973، حين عدّد العرب الجبهات المفتوحة على إسرائيل، من الجولان السوري وقناة السويس المصرية، باتفاق جيشي مصر وسوريا على خطة الحرب وساعة بدئها، فتحقق نصر عربي أولي. ولم ينتكس الانتصار العربي الأولي هذا إلا بانسحاب السلطة المصريّة آنذاك انسحاباً منفرداً من المعركة، وتركها سوريا تواصل القتال وحيدة. وحين فك الحكم المصري الارتباط العسكري مع إسرائيل في سيناء عام 1974، استراحت إسرائيل من الجبهة الجنوبية، وانفردت الدولة الصهيونية تماماً بالجبهة العربية الشمالية، فسعت بدورها في فتح جبهتين على المقاومة الفلسطينيّة، باصطناع فتنة 1975 في لبنان، لأخذ المقاومة من الجانبين: جانب الحدود مع فلسطين، وجانب الفتنة من داخل لبنان، وكانت النتيجة طرد المقاومة الفلسطينيّة إلى تونس. هنا بدأت حكاية أخرى تتعلق بالعمق الاستراتيجي: فبعد استقرار الاحتلال عام 1982 في أجزاء واسعة من لبنان، ومع خروج مصر الرسمية تماماً من النزاع العربي الإسرائيلي، بعد اتفاق كامب ديفيد، تحوّل الفكر المقاوم إلى العنصر الثاني، الذي يمكن أن يبدّل الحال ويهزم الاحتلال: وهو الاستناد إلى العمق الاستراتيجي، الذي تجسّد في العمل المقاوم المستند إلى المدد السوري الأقرب، والمدد الإيراني في المجال الأبعد. وعلى الرغم من أن القول المأثور في لبنان بشأن التعاون مع سوريا في مقاومة الاحتلال تحت شعار: وحدة المسار والمصير، على الرغم من أن هذا القول قابله البعض بالهزء والسخرية، إلا أن وحدة المسار والمصير هذه، أثمرت صفحة مجيدة في تاريخ المقاومة العربية في النزاع مع العدو الصهيوني، حين خرج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 مايو سنة 2000، مهزوماً بلا قيد ولا شرط.

وتحضرنا في هذا المجال التجربة الفيتنامية، التي كان مقاومو الفيتكونغ في فيتنام الجنوبية، يقاتلون حينها جيش الاحتلال الأمريكي المدجج بأفتك الأسلحة و»العامل البرتقالي» السام الذي كانت تلقيه الطائرات الأمريكية على المزارع والغابات، من أجل جعل البلاد غير قابلة للعيش، تماماً مثلما قررت إسرائيل جعل قطاع غزة غير قابل للعيش، في حرب طوفان الأقصى. غير أن الفيتناميّين الذين لم يملكوا ميزة احتمال فتح جبهة ثانية على الاحتلال الأمريكي، استندوا في مقاومتهم الباسلة، إلى ميزة أخرى، هي العمق الاستراتيجي، فأمدتهم فيتنام الشمالية بهذا العمق المباشر، وأمدهم الاتحاد السوفييتي بالعمق الاستراتيجي من الأعماق البعيدة. فكان لهم النصر المؤزّر على الدولة العظمى، وهي في أوج بأسها وقوتها، تنسحب ذليلة في 15 أغسطس عام 1973.

إن التبدّل التاريخي الذي أحدثه طوفان الأقصى، كان نتيجة لتفهم هذا التاريخ، والاستفادة من دروسه، لاسيّما بالاستناد إلى الميزتين الحاسمتين: تعدّد الجبهات، والعمق الاستراتيجي. فمن جنوب فلسطين، مقاومة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وباقي فصائل المقاومة الباسلة، بتصميم رجالها وتضحيات نسائها وأطفالها ومعاقل أنفاقها وتخطيطها البارع البعيد النظر، ومن الشمال حزب الله بصواريخه ومسيراته وحنكته التاريخية في إعماء وسائل الاستكشاف والتجسس الإسرائيلية. أما العمق الاستراتيجي، الذي يستند إليه طوفان الأقصى فهو الآخر متعدد المواقع والقواعد، سوريا القريبة المباشرة في مهام الإمداد والتدريب والتسليح، وهي التي تتلقى الضربات عقاباً لها على إسنادها المقاومة العربية، وإيران الأبعد من التماس المباشر مع الجبهة، والتي تملك أوراقاً حاسمة في دعمها للمقاومة، من حيث المدد والتسليح والتدريب، مع ميزة بعدها النسبي عن طائرات العدو المعتدية. لكنها هي الأخرى تتحمّل عقوبات قاسية لموقفها من فلسطين ومقاومتها. أما اليمن، مفاجأة طوفان الأقصى الكبرى، فهي تشهد أن القيادة في تنظيم أنصار الله، عملت بقول شارل ديغول، فنظرت إلى الخريطة وتصرفت على أساسها، لتصيب شرايين أساسيّة تمد العدو بأسباب الحياة، واستندت إلى موقعها الاستراتيجي عند مدخل أحد أهم خطوط سير التجارة العالمية، إن لم يكن الأهم في العالم: البحر الأحمر، من أجل ضرب طوق حصار شديد على العدو، فيما أخذت المقاومة العراقية تدخل في الأمر، بإسهام يبشر بتعاظم مقبل يبدو أكيداً، لقربها من قواعد الإسناد الأمريكي لإسرائيل، في العراق وسوريا. ومع ميزتي تعدّد الجبهات والعمق الاستراتيجي، اللتين يستند إليهما طوفان الأقصى، يبقى كلام عن الداخل الفلسطيني. الضفة الغربية تبدو على طريقها للتحوّل، إن لم تكن قد تحوّلت فعلاً إلى ساحة قتال رئيسيّة مع العدو الإسرائيلي. ولا يسع المؤرخ سوى أن ينتظر قول الأيام والأشهر المقبلة، لكن الاتجاه يبدو واضحاً من أساسه. فهل يكتمل نصاب كل الجبهات على إسرائيل، تعدد الجبهات الخارجية، وتعاظم المقاومة الداخلية؟ وهل سيكون ثمة دور مرجو لإخوتنا فلسطينيي 1948، في هذه الحرب التي تبدو تباشيرها جليّة في الآفاق؟

باحث ومؤرخ فلسطيني لبناني