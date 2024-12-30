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ميساء صابرين.. أول سيدة تترأس مصرف سوريا المركزي ـ (صور وتدوينات)

30 - ديسمبر - 2024

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دمشق: عيّنت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين حاكما (رئيسا) لمصرف سوريا المركزي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بسوريا، في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة الاستقرار للمؤسسات السيادية، واستئناف الحياة الاقتصادية.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، لتحل الحاكمة الجديدة محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.
كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي.


وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكمة الجديدة للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.
(الأناضول)

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  1. يقول عثمان:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:55 م

    ربما أول مرأة تتقلد هدا المنصب في العالم العربي

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  2. يقول Youssef:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 4:35 م

    تعيين السيدة ميساء صابرين كأول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي هو خطوة جديرة بالاحترام، تعكس التوجه نحو تمكين النساء في المناصب القيادية داخل المؤسسات السيادية. في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا، يظهر هذا القرار رغبة في ضخ دماء جديدة واستغلال الكفاءات بعيداً عن الأطر التقليدية.

    السيدة صابرين لديها خبرة طويلة في المجال المصرفي والمالي، من خلال منصبها كنائب أول لحاكم المصرف المركزي وعضويتها في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. هذه الخلفية تجعلها خياراً مناسباً للتعامل مع الملفات الحساسة، مثل تعزيز استقرار العملة المحلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

    تمكين المرأة في مثل هذه المناصب ليس فقط خطوة نحو المساواة، بل يعكس كذلك الحاجة إلى الاستفادة من جميع الكفاءات المتاحة لتحقيق التعافي الاقتصادي. نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتغييرات إيجابية أوسع تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

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