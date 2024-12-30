ميساء صابرين.. أول سيدة تترأس مصرف سوريا المركزي ـ (صور وتدوينات)

دمشق: عيّنت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين حاكما (رئيسا) لمصرف سوريا المركزي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بسوريا، في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة الاستقرار للمؤسسات السيادية، واستئناف الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، لتحل الحاكمة الجديدة محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.

كلفت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين بتسيير أعمال المصرف المركزي •⁠ ⁠حاصلة على ماجستير في المحاسبة •⁠ ⁠كانت النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة •⁠ ⁠رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف •⁠ ⁠كانت عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن… pic.twitter.com/TOx7SlkmG8 — تمام أبو الخير (@RevTamam) December 30, 2024

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.

كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي.

القيادة العامة تُكلّف السيدة #ميساء_صابرين بمنصب “حاكم مصرف سوريا المركزي” لتسيير الأعمال، لتصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب في #سوريا. صابرين شغلت سابقاً منصب النائب الأول لحاكم البنك المركزي السوري، وهي حاصلة على ماجستير في المحاسبة، وسبق أن رُشحت عام 2021 لمنصب الحاكم، لكن… pic.twitter.com/uKapUHdkcT — Yaman يمان (@YamanAmouri) December 30, 2024



وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكمة الجديدة للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.

(الأناضول)