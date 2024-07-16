ميسي قد يغيب عن مباراتين لإنتر ميامي بداعي الإصابة

لوس أنجليس: يغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الأرجح عن مباراتين على الأقل لفريقه إنتر ميامي الأمريكي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في الولايات المتحدة.

وقال جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء إن ميسي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة.

ورفض مارتينو التنبؤ بما إذا كانت إصابة ميسي ستبعده لفترة طويلة عن المباريات.

وأعرب ميسي أمس الاثنين عن امتنانه لكل من دعم منتخب بلاده وما زال يقف وراء مشروعه الكبير، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 1 / صفر بعد التمديد لوقت إضافي على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية، صباح أمس الاثنين بتوقيت غرينتش بالولايات المتحدة.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، ليحصل عليه للمرة الـ16 في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروغواياني.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منشورا لميسي على حسابه بتطبيق (إنستغرام)، حيث قال “لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات”.

أضاف ميسي “إنني بخير والحمد لله، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملعب مرة أخرى قريبا. وأستمتع بما أحب أن أفعله أكثر”.

أوضح ميسي “أنا سعيد للغاية، خاصة أننا حققنا الهدف الذي كان لدينا”.

وكان ميسي اضطر لعدم استكمال المباراة ضد كولومبيا، بعدما تعرض لإصابة بالغة، ليخرج من ملعب المباراة باكيا في الدقيقة 66، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 112، بعد اللجوء للوقت الإضافي عقب تعادل المنتخبين بدون أهداف خلال الوقت الأصلي.

وعقب حصوله على لقب كوبا أمريكا، أصبح ميسي أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما حصد لقبه الـ45 في مشواره الحافل على مستوى الأندية والمنتخبات، متفوقا على النجم البرازيلي المعتزل داني ألفيش، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.

(د ب أ)