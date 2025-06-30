ميسي: لاعبو إنتر ميامي بذلوا أقصى الجهد في مونديال الأندية.. وسان جيرمان فريق رائع

واشنطن: أكد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن ناديه بذل قصارى جهده للمضي قدما في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وودع إنتر ميامي مونديال الأندية، عقب خسارته صفر / 4 أمام سان جيرمان، مساء الأحد، في دور الـ16 للمسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة (دازن)، عقب المباراة “باريس سان جيرمان فريق رائع، إنه حامل لقب دوري أبطال أوروبا حاليا، والحقيقة أنهم يقدمون أداء رائعا. كان هذا ما كنا نتوقعه”.

وأضاف ميسي “سارت المباراة كما توقعناها، وحاولنا بذل قصارى جهدنا، وتركنا انطباعا جيدا في كأس العالم للأندية”.

وصعد إنتر ميامي للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما حل ثانيا في المجموعة الأولى بالدور الأول للمسابقة، مهدرا فرصة تربعه على قمة الترتيب وملاقاة بوتافوغو البرازيلي، وصيف المجموعة الثانية، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على بالميراس البرازيلي، ليتعادل معه 2 / 2 في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات.

وشدد ميسي “كان هناك شعور بالحسرة بعد مباراة بالميراس لأننا كنا متقدمين في النتيجة وانتهى الأمر بالتعادل، مما جعلنا نواجه سان جيرمان الأقوى بكثير. لكن هذا ليس انتقادا، بل مجرد موقف كان من الممكن أن يكون مختلفا، لأن التقدم بنتيجة 2 / صفر ثم استقبال هدفين قبل 10 دقائق من النهاية ترك فينا إحساسا بالمرارة”.

وأوضح اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب بلاده في ختام حديثه “أعتقد أننا تنافسنا بشكل جيد في مونديال الأندية. انتهى الأمر الآن. يتعين علينا أن نفكر فيما ينتظرنا في بطولاتنا المحلية”.

يذكر أن باريس سان جيرمان ضرب موعدا من العيار الثقيل في دور الثمانية مع بايرن ميونخ الألماني، الذي تغلب 4 / 2 على فلامنجو البرازيلي بدور الـ16 في وقت متأخر من مساء الأحد.

(د ب أ)