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ميسي وسواريز يصعدان بإنتر ميامي لدور الثمانية من دوري أبطال الكونكاكاف

14 - مارس - 2024

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ميامي: صعد النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز بفريقهما إنتر ميامي الأمريكي إلى دور الثمانية من دوري أبطال الكونكاكاف.

وقاد ميسي وسواريز إنتر ميامي للفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3/ 1 فجر اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 ليتفوق إنتر ميامي بنتيجة 5/ 3 في مجموع اللقاءين.

وتقدم سواريز بهدف لإنتر ميامي في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة ميسي، وفي الدقيقة 40، أضاف ميسي الهدف الثاني، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 63 بواسطة روبرت تايلور بعد تمريرة من سواريز.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة رد سام سوريدج بهدف حفظ ماء الوجه لناشفيل.

(د ب أ)

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