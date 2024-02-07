ميسي يتسبب في غضب كبير بالصين بسبب عدم مشاركته في مباراة ودية

برلين: يبدو أن الجدل المتعلق بعدم خوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة في هونغ كونغ لن يهدأ، حيث أبدى الكثيرون في الصين على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من عدم مشاركته في اللعب.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرغ” أن تصريحات كينيث فوك، عضو المجلس التشريعي للرياضة في هونغ كونغ، تصدرت قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “ويبو” اليوم الأربعاء، حيث اتهم فيها ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعدم احترام الجماهير المحلية.

وكان هناك موضوع شائع آخر بعنوان “فوضى ميسي”.

وقارن العديد من المعلقين سلوك ميسي في هونغ كونغ وسلوكه في اليابان، حيث من المقرر أن يلعب مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحافي عقد في طوكيو مساء الثلاثاء، قال اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، إنه شعر بتحسن وإنه يأمل التمكن من خوض اللقاء. وقال ميسي إنه ظل على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت بهونغ كونغ بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وذكر تعليق لاقى تأييدا كبيرا: “مبتسم في اليابان ولكن عابث في الصين، ما الذي يمكنني قوله؟”، مضيفا: “لقد اختار الانحياز وأظهر تأثره بالسياسة. لا تعد مرة أخرى”.

وفي تطور آخر يشير إلى تزايد حدة الجدل خارج هونغ كونغ، تساءل هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية سابقا، عن سبب عدم لعب ميسي للمباراة. ونشر على موقع “إكس” تساؤلا لماذا لم يتصافح النجم الأرجنتيني مع قائد هونغ كونغ، جون لي، وطالب بأن يتقدم باعتذار للجماهير الصينية.

ويمكن أن يتسبب الغضب الجماهيري في تهديد شراكة ميسي مع العلامات التجارية الصينية. وقامت مئات من الجماهير الصينية بالتعليق بكثرة على منشور لميسي على “ويبو” يروج فيه لمشروب “شي شوي هي”، وطالب الكثيرون الشركة بقطع العلاقات مع اللاعب الأرجنتيني.

وبينما لا يوجد أي تصريح رسمي من السلطات الصينية، ذكرت حكومة هونغ كونغ في بيان، أن السلطات والجماهير شعروا بحزن شديد لأن ميسي لم يتمكن من اللعب في المباراة الودية ولم يشرح سبب غيابه عن المباراة للجماهير رغم طلبهم.

وردا على الجدل الذي أثير لعدم مشاركة ميسي في المباراة، قامت شركة “تاتلر آسيا” منظمة الحدث، يوم الاثنين، بالتنازل عن تمويل حكومي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

وحمّل ميشيل لامونيري، الرئيس التنفيذي، مسؤولية ما حدث لإنتر ميامي ، وقال إنه تم إبلاغ المنظمين بأن ميسي جاهز للعب مع بداية المباراة. وعندما بدا واضحا أنه لن يشارك في المباراة، تجاهل الفريق طلبات ذهاب ميسي للجماهير.

وكانت آخر مباراة شارك فيها ميسي في الصين في حزيران/يونيو الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام أستراليا.

ويتوقع أن يعود ميسي للصين مع المنتخب الأرجنتيني لخوض مباريات ودية أمام نيجيريا وكوت ديفوار وفقا لما ذكره الاتحاد الأرجنتيني.

من المقرر أن يلعب ميسي مع إنتر ميامي أمام فيسيل كوبي في استاد اليابان الوطني في وقت لاحق من اليوم.

(د ب أ)