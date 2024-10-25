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ميسي يتقاضى أكثر من إجمالي رواتب لاعبي 22 فريقا بالدوري الأمريكي

25 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: يتقاضى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه إنتر ميامي، أكثر من إجمالي رواتب جميع اللاعبين في 22 ناديا من بين 28 فريقا يلعبون ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويحصل ميسي (37 عاما)، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022 في قطر، على دخل مضمون قدره 667ر446ر20 دولار، عقب فوزه بالموسم العادي لبطولة الدوري الأمريكي هذا العام، وفقا للأرقام الواردة في تقرير نشرته نقابة اللاعبين، علما بأنها لا تتضمن المدفوعات المقدمة من الرعاة.

ويتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في رواتب اللاعبين بالدوري الأمريكي بمبلغ 7ر41 مليون دولار، وهو ما يفوق بكثير أي فريق آخر بالمسابقة.

ويأتي فريق تورنتو في المركز الثاني بالقائمة، حيث ينفق 8ر31 مليون دولار على أجور لاعبيه، بينما تبلغ تكاليف الرواتب في فريق لوس أنجيليس غالاكسي (1ر22 مليون دولار) ولوس إنجيليس إف سي (22 مليون دولار).

وتنفق خزينة فريق ناشفيل 9ر21 مليون دولار على رواتب لاعبيه، بينما ينفق فريق سينسيناتي 21 مليون دولار، وهيوستن (5ر20 مليون دولار).

وتعتبر هذه الأندية الستة هي الوحيدة في الدوري الأمريكي التي يتفوق إجمالي رواتب لاعبيها على ما يتقاضاه ميسي بمفرده من إنتر ميامي.

(د ب أ)

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