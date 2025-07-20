ميسي يحرز هدفين ويصنع مثلهما.. وإنتر ميامي يضرب بقوة في الدوري الأمريكي

ميامي: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما، كما سجل تيلاسكو سيحوفيا هدفين، ليقودا إنتر ميامي لانتصار كاسح على نيويورك ريد بولز 5 /1 فجر الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وهذه هي المباراة السادسة في أخر سبع لقاءات لإنتر ميامي التي ينجح فيها ميسي في تسجيل أكثر من هدف.

وأصبح ميسي خامس لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل 35 هدفا و25 تمريرة حاسمة على الأقل خلال عامين، لينضم إلى روبي كين الذي حقق هذا الإنجاز في موسم 2013/ 2014 وسيباستيان جيوفينكو الذي كرر نفس الأمر في موسم 2015/ 2016 وكارلوس فيلا الذي حقق إنجازه في موسم 2018/ 2019 وكوتشو هيرنانديز الذي سار على نهجهم في موسم 2023/ 2024.

وسجل إنتر ميامي هدفين في غضون ثلاث دقائق في منتصف الشوط الأول.

وتقدم أليكسندر هاك بهدف لريد بولز في الدقيقة 15 لكن خوردي ألبا أدرك التعادل لإنتر ميامي بعد تمريرة رائعة من ميسي في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقتين صنع البرغوث الأرجنتيني الهدف الثاني لسيجوفيا، ثم عاد سيجوفيا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 سجل ميسي هدفا من هجمة مرتدة، قبل أن يتلقى تمريرة من لويس سواريز ليسدد بقوة بقدمه اليسرى في الدقيقة 75، محرزا هدفه الثاني في شباك ريد بولز والثامن عشر هذا الموسم.

(أ ب)