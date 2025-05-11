ميسي يخفق في إنقاذ إنتر ميامي من السقوط أمام مينيسوتا

إسطنبول: تلقى نادي إنتر ميامي خسارة ثقيلة برباعية، السبت، أمام مضيفه مينيسوتا، على ملعب “أليانز فيلد” بمنافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولم يكن الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كافيا لتجنب الهزيمة.

الخسارة هي الرابعة في آخر خمس مباريات لإنتر ميامي في جميع المسابقات، وهي أكبر سلسلة خسائر للفريق منذ انضمام ميسي إلى النادي في يوليو 2023 وقد تؤدي إلى تراجعه من المركز الرابع برصيد 21 نقطة في ترتيب المؤتمر الشرقي مع ختام الجولة.

في المقابل، احتفظ مينيسوتا بموقعه في المركز الثاني في ترتيب المؤتمر الغربي، برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف فانكوفر وايتكابس، المتصدر، والذي تغلب على إنتر ميامي مرتين خلال سلسلة هزائمه التي أقصته من نصف النهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

احتاج مينيسوتا 20 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر بونجوكوهل هلونجوان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله كارلوس هارفي، وضاعف أنتوني ماركانيتش النتيجة برأسية في الدقيقة 2+45.

وقلص ليونيل ميسي الفارق لإنتر ميامي بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من زميله الإسباني جوردي ألبا.

لكن هدفين آخرين لمينيسوتا في غضون دقيقتين قضيا على أي أمل في عودة ميامي، حيث سجل مارسيلو وينجاندت مدافع إنتر ميامي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، وأضاف روبن لود الهدف الرابع في الدقيقتين 68، و70.

(الأناضول)