ميسي يستعيد تألقه مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

واشنطن: استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بريقه مع إنتر ميامي بعد الخروج من مونديال الأندية لكرة القدم، وسجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه للفوز على مضيفه مونتريال إمباكت بأربعة أهداف لهدف، الأحد، في الدوري الأمريكي.

المباراة هي الأولى لميامي في الدوري منذ أكثر من شهر، عندما تخطى الدور الأول في مونديال الأندية، قبل أن يسقط بنتيجة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ثمن النهائي الأسبوع الماضي.

وكان ميسي نجم اللقاء منذ البداية، بعد أن تسبب في الهدف الأول لمصلحة مونتريال، الذي جاء في الدقيقة الثانية عبر الألماني برينس أوسي أووسو، عندما أرسل تمريرة خاطئة إلى الخلف للاعب مونتريال الذي سدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وعوض النجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، الخطأ سريعا في الدقيقة 33، بعدما مرر كرة بينية إلى مواطنه تاديو أليندي، خارج المنطقة، ليضعها الأخير بتسديدة من فوق الحارس الكندي جوناثان سيريوس.

وبعدها بسبعة دقائق، منح ميسي فريقه التقدم في نتيجة اللقاء بتسجيله الهدف الثاني عندما راوغ الكولومبي فيرناندو ألفاريس، داخل المنطقة وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية البعيدة، لينتهي الشوط الأول لإنتر ميامي بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، ضاعف الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا النتيجة لإنتر ميامي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 60، بتسديدة متقنة من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة ودخلت الشباك.

وبعدها بدقيقتين فقط، أحرز ميسي هدفه الثاني في اللقاء والرابع لفريقه، متجاوزا أربعة مدافعين وأنهى مجهودا فرديا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في المرمى الخالي.

ورفع ميسي، رصيده إلى 12 هدفا في 14 مباراة بالدوري الأمريكي، منها سبعة أهداف في آخر أربع مباريات فقط، ليتقدم إلى المركز الثالث في لائحة هدافي المسابقة الذي يتصدره الإنكليزي سام سوريدج، مهاجم ناشفيل برصيد 16 هدفا.

وتقدم إنتر ميامي، بهذا الفوز، إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة من 17 مباراة بفارق 10 نقاط عن المتصدر سينسيناتي الذي لعب 21 مباراة، فيما تجمد رصيد مونتريال إمباكت عند 14 نقطة ليتذيل جدول الترتيب.

(الأناضول)