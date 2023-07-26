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ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لفوز ساحق على أتلانتا- (فيديو)

منذ ساعتين

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الولايات المتحدة: سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي- المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.

 

وتلقى النجم الأرجنتيتي تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية، تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة، وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

(رويترز)

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