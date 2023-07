ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لفوز ساحق على أتلانتا- (فيديو)

الولايات المتحدة: سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول، وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي- المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.

A joy to watch—unless you're a defender.

Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf

