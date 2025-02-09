ميسي يسجل هدفا ويصنع هدفين خلال الفوز الكاسح لإنتر ميامي على أولمبيا

ميامي: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفين ليقود إنتر ميامي لاكتساح أوليمبيا من هندوراس 5 /صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد في سان بيدرو بهندوراس.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 27 ثم صنع هدفين في الشوط الأول لزميليه فيدريكو ريدوندو ونواه آلين.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز أول هدف له في جولة المباريات الودية لإنتر ميامي، وذلك في الدقيقة 54 وبعدها بعشر دقائق غادر ميسي الملعب.

ونجح ريان سيلور في تسجيل خامس أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 79 بعد خروج ميسي.

ويخوض إنتر ميامي أخر مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في كأس أبطال الكونكاكاف بمواجهة سبورتينغ كانساس سيتي في 18 فبراير/ شباط.

(أ ب)