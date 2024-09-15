ميسي يسجل هدفين لإنتر ميامي في أول مشاركة له بعد غياب شهرين

ميامي: نجح النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في أول مباراة له بعد تعافيه من الإصابة، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على فيلادلفيا يونيون 3/ 1 فجر اليوم الأحد بالدوري الأمريكي للمحترفين.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) أمام كولومبيا في تموز/يوليو الماضي.

وسجل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله الأوروغوياني لويس سواريز ليقود إنتر ميامي لفوز مثير.

وتقدم ميكايل أوهري بهدف لفيلادلفيا بعد مضي دقيقتين من البداية، لكن ميسي أدرك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 26 بعد تمريرة من سواريز.

وبعد أربع دقائق أخرى سجل ميسي هدفه الثاني بتسديدة من مسافة 15 ياردة ، قبل أن يمد سواريز بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمبارة.

وخلال فترة غياب ميسي، فاز إنتر ميامي 8 مرات خلال عشر مباريات خاضها، وحجز مقعده في الدور الفاصل.

(د ب أ)