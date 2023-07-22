ميسي يسجل هدف الفوز من ركلة حرة في مباراته الأولى مع إنتر ميامي- (فيديو)

ميامي: سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

بدأ ميسي اللقاء على مقاعد البدلاء إذ خاض ثلاث حصص تدريبية فقط مع فريقه الجديد حتى الآن وواجه إنتر ميامي بدونه صعوبات أمام ضيفه المكسيكي.

ونال النجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم قبل أشهر قليلة والحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، فرصا متباعدة بعد نزوله في الدقيقة 54، لكنه أظهر براعته حين هز شباك الحارس أندريس غودينو بركلة حرة بقدمه اليسرى.

Lionel Messi becomes the first player ever to score a free kick on a debut 😮‍💨🐐pic.twitter.com/7GN6guqbLd — Guinness World Records (@_Wessinho) July 22, 2023

وألهب ميسي حماس المشجعين في المدرجات، ومن بينهم نجم كرة السلة ليبرون جيمس وأسطورة التنس سيرينا وليامز ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقال ميسي الذي يتذيل فريقه ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكنه نال عطلة طويلة للمشاركة في هذه البطولة السنوية بين أندية من الولايات المتحدة والمكسيك “كنت أعرف أنها الفرصة الأخيرة للتسجيل”.

وأضاف لشبكة (إي إس بي إن) “حاولت التسديد بإتقان كما أفعل عادة ولحسن الحظ لم يتمكن الحارس من التصدي للكرة”.

وتابع “إنه انتصار مهم لأن الفريق ليس في وضع جيد في الدوري، أعرف أنها بطولة أخرى لكن الفوز يساعدنا في رفع معنوياتنا”.

(رويترز)