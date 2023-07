ميسي يسجل هدف الفوز من ركلة حرة في مباراته الأولى مع إنتر ميامي- (فيديو)

ميامي: سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

بدأ ميسي اللقاء على مقاعد البدلاء إذ خاض ثلاث حصص تدريبية فقط مع فريقه الجديد حتى الآن وواجه إنتر ميامي بدونه صعوبات أمام ضيفه المكسيكي.

ونال النجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم قبل أشهر قليلة والحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، فرصا متباعدة بعد نزوله في الدقيقة 54، لكنه أظهر براعته حين هز شباك الحارس أندريس غودينو بركلة حرة بقدمه اليسرى.

Lionel Messi becomes the first player ever to score a free kick on a debut 😮‍💨🐐pic.twitter.com/7GN6guqbLd

— Guinness World Records (@_Wessinho) July 22, 2023