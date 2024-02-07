ميسي يشارك في مباراة إنتر ميامي الودية ضد فيسيل كوبي الياباني

لندن: عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، حيث شارك في آخر 30 دقيقة من عمر مباراة الفريق الودية ضد فيسيل كوبي الياباني، اليوم الأربعاء.

وتأتي المباراة، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن استعدادات إنتر ميامي لانطلاق الموسم الجديد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتواجد ميسي على مقاعد البدلاء، دون أن ينزل لأرض الملعب، خلال فوز إنتر ميامي 4 / 1 على منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ، يوم الأحد الماضي، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة، حيث أعرب المشجعون المحليون عن إحباطهم بعد أن حضروا بأعداد كبيرة توقعا لرؤية النجم الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، داخل المستطيل الأخضر.

وواصل الفريق المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي يشارك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، تحضيراته للموسم الجديد في اليابان، وشارك ميسي في التدريبات قبل تلك المباراة الودية.

وأثار لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس القلق، بعدما خرج من ملعب المباراة في منتصف الشوط الأول، متأثرا بإصابته في كاحل القدم، إثر تعرضه لتدخل عنيف من جانب أحد لاعبي فيسيل كوبي، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يحسم الفريق الياباني المواجهة لمصلحته بركلات الترجيح.

ويستعد إنتر ميامي للعودة الآن إلى الولايات المتحدة لخوض مباراة ودية أخيرة ضد نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي كان يلعب له ميسي في صباه، وذلك بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا.

ويستهل إنتر ميامي مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الأمريكي بمواجهة ريال سولت ليك في 21 شباط/فبراير الجاري.

(د ب أ)