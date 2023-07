ميسي يصل فلوريدا تمهيدا لانتقاله رسميا إلى إنتر ميامي- (فيديو)

الولايات المتحدة: وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة “اي أس بي أن” ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويا وفقا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️

(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2023