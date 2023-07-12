ميسي يصل فلوريدا تمهيدا لانتقاله رسميا إلى إنتر ميامي- (فيديو)

الولايات المتحدة: وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة “اي أس بي أن” ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويا وفقا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️ (via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2023

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني “يافي ألا ايتيرنيداد” بُثت الثلاثاء: “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد”.

تابع: “لن تتغير عقليتي وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى”.

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي على منصة “آبل تي في”. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

سيلتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

Lionel Messi has arrived in Miami!pic.twitter.com/aVQ1vr7aYC — Mundo Albiceleste ⭐🌟⭐🇦🇷 (@MundoAlbicelest) July 11, 2023

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين “ثلاثة وخمسة تعاقدات” خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الايسر جوردي ألبا.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الاولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات “كأس الدوريين” (Leagues Cup) التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأمريكي.

(أ ف ب)