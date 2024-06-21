ميسي يصنع التاريخ في ظهوره الأول مع الأرجنتين بـ”كوبا أمريكا 2024″ ـ (فيديو)

واشنطن: واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في صناعة التاريخ خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، وذلك في ظهوره الأول مع منتخب بلاده بالنسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) المقامة في الولايات المتحدة.

وأصبح ميسي اللاعب الأكثر مشاركة في بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ، بعدما شارك في المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية بالمسابقة القارية، التي أقيمت مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش) بين منتخبي الأرجنتين وكندا على ملعب (مرسيدس بينز) بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.

وتواجد ميسي في القائمة الأساسية لمنتخب الأرجنتين للمباراة، ليخوض مباراته الـ35 في مشواره ببطولة كوبا أمريكا، التي يسعى لقيادة منتخب بلاده للاحتفاظ بلقبها للنسخة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن حمل كأسها في النسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل عام 2021.

فوز بهدفين على كندا

واستهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في “كوبا أمريكا” بتحقيقه فوزا مستحقا على كندا بهدفين نظيفين، الجمعة، في افتتاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

المباراة أقيمت على ملعب “مرسيدس بنز” في أتالانتا بولاية جورجيا، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا تشيلي والبيرو، واللذين يلتقيان فجر السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، وسط أفضلية لللمنتخب الأرجنتيني الذي كان الأكثر استحواذ على الكرة وخطورة على المرمى لكنه أخفق في هز الشباك.

في الشوط الثاني، نجح جوليان ألفاريز في افتتاح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 49، بعد تمريرة من زميله ألكسيس ماك أليستر أمام المرمى فيما تكفل البديل لاوتارو مارتينيز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88 بتمريرة من ميسي.

وحصدت الأرجنتين، بهذا الفوز أول 3 نقاط له في البطولة لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى، وستخوض مباراتها الثانية مع تشيلي الثلاثاء المقبل بنيوجيرسي، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات مع البيرو في 29 يونيو بميامي.

وانفرد نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي بصدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في كوبا أمريكا، بعدما فض شراكته مع اللاعب التشيلي الراحل سيرخيو ليفينجستون، الذي لعب 34 مباراة في البطولة، خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

ويتطلع ميسي، الذي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه خلال نسخة مونديال قطر 2022، لكي يصبح الهداف التاريخي لبطولة كوبا أمريكا، حيث أحرز 13 هدفا حتى الآن في مسيرته بالبطولة، بفارق 4 أهداف خلف مواطنه نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينيو، اللذين يتقاسمان صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة حتى الآن.

كما يطمح ميسي لقيادة منتخب (راقصو التانغو) للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي.

يذكر أن هذه هي النسخة السابعة من كوبا أمريكا التي يتواجد بها ميسي مع منتخب الأرجنتين، بعد نسخ 2007، 2011، 2015، 2016، 2019، 2021.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة 48 من منافسات كوبا أمريكا في الفترة من الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى.

(وكالات)