ميسي يصنع هدفين لإنتر ميامي تحت أنظار الأمير هاري وديكابريو- (فيديو)

الولايات المتحدة: صنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجليس حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.

ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

Leo 🤝 Leo Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو/ تموز الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجليس لمشاهدة المباراة، الأمير البريطاني هاري، بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون، والمغنية سيلينا غوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجليس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجليس المركز الثالث في ترتيب الغرب.

(رويترز)