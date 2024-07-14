ميسي يطارد رقمين قياسيين جديدين في نهائي كوبا أمريكا

واشنطن: سيكون الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع رقمين قياسيين جديدين في بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكولومبي مساء يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الإثنين بتوقيت غرينتش) على ملعب (هارد روك) بولاية فلوريدا، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ويطمح المنتخب الأرجنتيني للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي.

وفي حال خوض ميسي المباراة ضد كولومبيا، فسوف يصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات النهائية في تاريخ البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

ويستعد ميسي للمشاركة في النهائي الخامس بكوبا أمريكا، بعدما سبق أن لعب في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 مع منتخب الأرجنتين، حيث يتقاسم حاليا الرقم القياسي مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو.

ولعب ماسكيرانو في نهائيات نسخ 2004 و2007 و2015 و2016 بكوبا أمريكا.

وربما يحقق ميسي رقما قياسيا آخر حال تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى كولومبيا، ليتقاسم بذلك صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، الذي يتربع عليه حاليا زيزينيو، والأرجنتيني نوربيرتو مينديز برصيد 17 هدفا.

وكان ميسي، الذي أحرز 14 هدفا في مسيرته بكوبا أمريكا حتى الآن، حقق رقمين قياسيين خلال مشاركته في النسخة الحالية للبطولة.

ويتمثل الرقم الأول في كونه أكثر اللاعبين لعبا للقاءات في تاريخ المسابقة، بعدما خاض 38 مباراة حتى الآن في البطولة، متفوقا بفارق 4 مواجهات أمام أقرب ملاحقيه.

أما الرقم القياسي الثاني الذي حققه في كوبا أمريكا 2024، فيتعلق بكونه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخ مختلفة بالبطولة، وذلك عقب تسجيله هدفا خلال فوز الأرجنتين 2 / صفر على كندا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأصبحت هذه هي النسخة السادسة من كوبا أمريكا التي يتمكن خلالها ميسي من هز الشباك، ليعادل إنجاز النجم البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي سجل في 6 نسخ بالبطولة أيضا.

(د ب أ)