ميسي يعود لتشكيلة الأرجنتين في مواجهة فنزويلا.. وشكوك حول مشاركة ماك أليستر

الأرجنتين: قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إن قائد الفريق ليونيل ميسي جاهز للعودة إلى التشكيلة عندما يواجه فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بينما تحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر.

وتعززت ثقة الأرجنتين في قدرة ميسي على المشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وبوليفيا بعد تعافي اللاعب (37 عاما) من إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال نهائي كأس كوبا أمريكا أمام كولومبيا في يوليو/ تموز.

وغاب ميسي عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام تشيلي وكولومبيا.

وقال سكالوني للصحافيين أمس الثلاثاء: “ميسي بخير. لعب عدة مباريات لفريقه في الأسابيع الأخيرة بعد عدم استدعائه للمنتخب في المرة الأخيرة، وهو ما اتفقنا عليه لأنه كان بحاجة إلى التعافي”.

وأضاف: “ليو يتدرب مع الفريق وهو جاهز للانضمام للتشكيلة لمواجهة فنزويلا التي ستكون منافسا قويا”.

واستبدل ماك أليستر لاعب ليفربول في الشوط الثاني خلال فوز النادي 1-صفر على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

وقال سكالوني: “يتدرب (ماك أليستر) بمفرده. سنرى ما إذا كان سيشارك في المباراة الأولى… في الوقت الحالي، لم يتمكن من الانضمام إلينا، وسنتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيشارك أو سيجلس على مقاعد البدلاء”.

(رويترز)