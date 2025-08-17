ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي للفوز على غالاكسي

واشنطن: عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة ليقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز على ضيفه لوس أنجلوس غالاكسي، الأحد، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب “تشيس”، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية لهدف، سجل منها ميسي هدفا واحدا وصنع آخر.

وكان ميسي ابتعد عن الملاعب لأسبوعين بسبب إصابة عضلية وغاب عن مباراتي فريقه ضد تايغرز أونام بوماس المكسيكي في كأس الدوريات، التي حقق فيها فريقه الفوز 3-1، وضد “أورلاندو سيتي” في الدوري الأمريكي وخسرها فريقه 1-4.

وشارك النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاما في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني، عندما كان فريقه متقدما بهدف دون رد، سجله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 43، من انفراد بحارس المرمى.

وأدرك الغاني جوزيف باينتسيل التعادل لغالاكسي في الدقيقة 59 من مجهود فردي بعد مراوغته أكثر من مدافع قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

ومنح ميسي التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 84، بعد مراوغته اثنين من لاعبي لوس أنجلوس غالاكسي ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 89 قدم ميسي تمريرة بكعب القدم سجل منها الأوروغواياني لويس سواريز، الهدف الثالث.

وبهذا الهدف ينفرد ميسي بصدارة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 19 هدفا بفارق هدف واحد عن الإنجليزي سام سوريدج لاعب ناشفيل.

ورفع إنتر ميامي، بهذا الفوز، رصيده إلى 45 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب المنطقة الشرقية بفارق 7 نقاط عن المتصدر سينسيناتي صاحب الـ52 نقطة من 27 مباراة، فيما تجمد رصيد لوس أنجلوس غالاكسي عند 16 نقطة في المركز الأخير بالمنطقة الغربية.

(الأناضول)