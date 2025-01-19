ميسي يقود إنتر ميامي لفوز ودي على كلوب أمريكا

لاس فيغاس: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الشوط الأول ليقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر الأحد.

وانتهى اللقاء بالتعادل 2/2 قبل أن يحسم إنتر ميامي الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل ميسي هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة الأوروغوياني لويس سواريز، ليمنح إنتر ميامي التعادل بهدف لمثله، لتشعل الجماهير المدرجات عبر ترديد أسم ميسي، لكن جماهير كلوب أمريكا ردت عليهم بهتافات استهجان.

وجاء هدف ميسي بعد 12 دقيقة من إهداره فرصة محققة كما أهدر ركلتين حرتين في الشوط الأول، قبل أن يغادر الملعب بعد 21 دقيقة من الشوط الثاني.

وافتتح هنري مارتين التسجيل لكلوب أمريكا في الدقيقة 31 لكن بعدها بثلاث دقائق رد ميسي بهدف التعادل.

وأضاف إسرائيل رييس الهدف الثاني للفريق المكسيكي في الدقيقة 52 لكن توماس افيليس أدرك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء.

وهذه هي المباراة الأولى لإنتر ميامي في الموسم الاستعراضي، من أصل خمس مباريات في أمريكا الوسطى والجنوبية، استعدادا لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين الذي يستهله الفريق بملاقاة كانساس سيتي في 22 فبراير/ شباط.

وتعتبر المباراة اختبارا جيدا للمدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، رفيق درب ميسي.

وتألق ميسي بشدة في الموسم الماضي للدوري الأمريكي حيث سجل 20 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 19 مباراة.

وينتهي عقد ميسي (37 عاما) في نهاية الموسم المقبل، ولم يتضح مصيره بعد سواء بالاستمرار مع إنتر ميامي أو الرحيل لفريق أخر.

(د ب أ)