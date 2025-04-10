ميسي يقود إنتر ميامي لقبل نهائي دوري أبطال “كونكاكاف”

لندن: سجل ليونيل ميسي هدفين ليقود فريق إنتر ميامي الأمريكي للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال كونكاكاف.

وكان إنتر ميامي خسر أمام لوس أنجلوس إف سي بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال الكونكاكاف، كما تأخر الفريق في مباراة الإياب، قبل أن يعود ويحقق الفوز 3 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ميسي استطاع أن يسجل هدفا في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء ليحسم فوز فريقه إنتر ميامي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش) تقدم فريق لوس أنجلوس بهدف سجله آرون لونج بعد تسع دقائق من بداية اللقاء.

وحافظ لوس أنجلوس على تقدمه حتى الدقيقة 35، والتي شهدت تسجيل ميسي لهدف التعادل عندما وجد بعض المساحة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وتمكن إنتر ميامي من تسجيل الهدف الثاني، بفضل خطأ في التقدير من هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام السابق ولوس أنجلوس الحالي.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي السابق من مرماه لإبعاد كرة نوح ألين داخل منطقة الجزاء، لكنه توقع أن يلمسها فيديريكو ريدوندو، وهو ما لم يحدث، فتجاوزت الكرة الجميع واستقرت على جانب الشباك.

وأحرز لويس سواريز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل عندما مرر ميسي كرة عرضية قابلها لويس سواريز بضربة رأس.

واستمرت محاولات ميامي لتسجيل هدف الفوز والعبور للدور قبل النهائي.

وأسفر ضغط ميامي عن تسجيل الهدف الثالث عندما أكد حكم الفيديو المساعد (فار) وجود ركلة جزاء بسبب لمسة يد، ليسددها ميسي بنجاح مسجلا الهدف الثالث، قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي فريق إنتر ميامي مع فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي تأهل للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة بوماس أونام المكسيكي.

وكان فانكوفر وايتكابس تعادل مع مضيفه بوماس أونام 2/2 مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وسجل هدفي بوماس أونام، جييرمو مارتينز وإيناسيو بوسيتو في الدقيقتين 37 و88، فيما سجل هدفي فانكوفر وايتكابس سيباستيان برهالتر وتريستان بلاكمون في الدقيقتين 33 والأخيرة من المباراة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد فريق فانكوفر وايتكابس للدور قبل النهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

(د ب أ)