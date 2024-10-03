ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي- (فيديو)

واشنطن: قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل هدفين، فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي لكرة القدم، عقب الفوز على كولومبوس كرو 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ميسي سجل هدفيه في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، ليقود إنتر ميامي للفوز بجائزة درع المشجعين التي تمنح بشكل سنوي للفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 غير معقول! 😱 تاااااااااااااااااااااريخي! إنه التاريخ يا رفاق بدون شك! هدف تاريخي من الأسطورة ليونيل ميسي 👑❤️‍🔥

pic.twitter.com/J3wY7I8dnm — عمرو (@bt3) October 3, 2024

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييغو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله لهدف ثالث في الدقيقة 48 بضربة رأس عانقت الشباك.

وأبقى خوان “كوتشو” هيرنانديز فريق كولومبوس في المباراة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

هذه النتيجة تضمن لميامي وجود أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الاقصائية بالدوري الأمريكي.

بالمواعيد الكبرى

بالمواعييد الحاسمة

ميسي دائمًا ما يكون الرقم الصعب

اللهث والركض بمباريات تحصيل حاصل مخليها لغيره

pic.twitter.com/rOA4bMvowJ — سلفستر (@IYI_FCB) October 3, 2024

(د ب أ)