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ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي- (فيديو)

3 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل هدفين، فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي لكرة القدم، عقب الفوز على كولومبوس كرو 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ميسي سجل هدفيه في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، ليقود إنتر ميامي للفوز بجائزة درع المشجعين التي تمنح بشكل سنوي للفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييغو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله لهدف ثالث في الدقيقة 48 بضربة رأس عانقت الشباك.

وأبقى خوان “كوتشو” هيرنانديز فريق كولومبوس في المباراة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

هذه النتيجة تضمن لميامي وجود أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الاقصائية بالدوري الأمريكي.

(د ب أ)

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