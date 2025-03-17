ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد

واشنطن: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد بهدفين لهدف، الاثنين، على ملعب “مرسيدس بنز” في الجولة الرابعة للدوري الأمريكي لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة 11 عبر الوافد الجديد الإيفواري إيمانويل لاتي، برأسية متقنة بعد تمريرة عرضية نموذجية من زميله بروكس لينون.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 20 من مجهود فردي بعد أن قطع الكرة من البولندي بارتوس سيليس أمام منطقة الجزاء ليراوغ أحد المدافعين ويضع الكرة بمهارة فنية في الشباك من فوق الحارس.

ويعد هذا الهدف هو الأول للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 37 عاما في الدوري الأمريكي هذا الموسم بعد أن غاب عن المشاركة في المباراتين الماضيتين بهدف إراحته، بينما سجل 3 أهداف في البطولة القارية.

وقبل نهاية الشوط الثاني بدقيقة واحدة، خطف الهايتي فابريس بيكو هدف الفوز للضيوف برأسية من تمريرة عرضية للإسباني جوردي ألبا.

وواصل إنتر ميامي بهذا الفوز سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة تواليا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد أتلانتا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

(الأناضول)