ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أطلس في بطولة كأس الدوريات

واشنطن: قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرتين حاسمتين، إحداهما في الثواني الأخيرة من المباراة، ليساعد فريقه إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم للفوز على أطلس 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما افتتاح مشوارهما في بطولة كأس الدوريات مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وكانت هذه هي أول مباراة لميسي منذ إيقافه لمباراة هو وزميله بالفريق جوردي ألبا من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد غيابهما عن مباراة كل النجوم. وصنع ميسي هدف الفوز لمارسيلو ويجاندت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومرر ميسي تمريرة حاسمة أخرى لتيلاسكو سيجوفيا الذي سجل الهدف الافتتاحي للمباراة في الدقيقة 58.

وسجل ريفالدو لوزانو هدف التعادل لفريق أطلس في الدقيقة 82 قبل أن يسجل ويجاندت هدفه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة والذي تم احتسابه بعد التأكد من صحته من قبل حكم الفيديو المساعد (فار) حيث كان الهدف في الأساس تم إلغاؤه بداعي التسلل.

هذا يعني أن ميسي صنع خمسة أهداف في يوليو/ تموز.

وكان ميسي حصل على جائزة لاعب الشهر بالدوري الأمريكي لهذا الشهر بعدما سجل ثمانية أهداف، حيث ساعد إنتر ميامي في الفوز بأربع مباريات والتعادل في واحدة، علما بان الفريق خسر في مباراة واحدة في تلك الفترة.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني رودريغو دي بول للمرة الأولى مع إنتر ميامي.

وكان دي بول، زميل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، وقع رسميا مع النادي الأسبوع الماضي.

وفي بقية المباريات فاز نيكاكسا على أتالانتا يونايتد 3/1، وبوماس على أتالانتا سيتي 4/3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1، ومينيسوتا على كويريتارو 4/1، وريال سالت ليك على كلوب أمريكا 3/1 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2/2، وبورتلاند تيمبرز على أتلتيكو سان لويس 4/صفر.

يذكر أن بطولة كأس الدوريات هي بطولة سنوية تقام بين أندية الدوري الأمريكي وأندية الدوري المكسيكي.

(أ ب)