ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ريال سالت ليك في الدوري الأمريكي

واشنطن: افتتح فريق إنتر ميامي الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بفوزه على ريال سالت ليك 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقدم عرضا قويا ليحصل على لقب رجل المباراة بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله روبرت تايلور في الدقيقة 39 من الشوط الأول، الذي شهد سيطرة لفريق إنتر ميامي على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، فرض فريق ريال سالت ليك سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت الذي اعتمد فيه إنتر ميامي على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات ومراوغات ميسي، حتى دخل الأوروغواياني لويس سواريز الذي صنع الهدف الثاني الذي سجله دييغو غوميز في الدقيقة 83.

وحصد إنتر ميامي أول ثلاث نقاط له في الدوري وظل فريق ريال سالت ليك بلا رصيد.

(د ب أ)