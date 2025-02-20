ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على كانساس سيتي في ذهاب الدور الأول من كأس دوري أبطال الكونكاكاف

واشنطن: سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة 56 ليقود إنتر ميامي للفوز على سبورتينغ كانساس سيتي 1 / صفر مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش)، في ذهاب الدور الأول من كأس دوري أبطال الكونكاكاف لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريقان من اللعب بشكل جيد بسبب صعوبة الأرضية الصلبة والزلقة طوال معظم المباراة التي حضرها 15178 مشجعا في ملعب “تشيلدرنز ميرسي بارك”.

كانت درجة الحرارة وقت المباراة 3 درجات فهرنهايت (16 درجة مئوية تحت الصفر)، وكانت هناك رياح بسرعة 9 أميال في الساعة، مما جعل الإحساس بالبرد أقوى.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ميامي.

كما فاز فريق سينسيناتي الأمريكي على مضيفه موتاجوا، من هندوراس، بنتيجة 4 / 1، وسياتل ساوندرز الأمريكي على مضيفه انتيخوا، من جواتيمالا، بنتيجة 3 / 1، فيما تعادل ريال سالت ليك الأمريكي سلبيا مع مضيفه هيريديانو من كوستاريكا.

(أ ب)