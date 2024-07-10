ميسي يقود الأرجنتين للفوز على كندا والتأهل لنهائي “كوبا أمريكا”

نيوجيرزي: هز خوليان ألفاريز وليونيل ميسي الشباك ليقودا الأرجنتين حاملة اللقب للفوز 2-صفر على كندا في نيوجيرزي الليلة الماضية والتأهل لنهائي كأس كوبا أمريكا.

وستواجه الأرجنتين منتخب أوروغواي أو كولومبيا في النهائي يوم الأحد المقبل في فلوريدا، وهي مباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة لحصد الألقاب للعديد من اللاعبين الكبار في الفريق، بما في ذلك ميسي وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي.

وقال ميسي لشبكة “تي.واي.سي سبورتس”: “دعونا نستمتع بما نعيشه الآن مع المنتخب الوطني. ليس من السهل أن نصل إلى النهائي مرة أخرى وأن نتنافس مجددا على اللقب”.

وأضاف: “أعيش اللحظة مثلما أفعل مؤخرا. أستمتع بها كثيرا وأدرك، كما هو الحال مع (دي ماريا) و(أوتامندي) أن هذه ستكون المعركة الأخيرة”.

وحققت الأرجنتين رقما قياسيا مشتركا بحصولها على 15 لقبا في كأس كوبا أمريكا، وبلغت النهائي ست مرات في آخر ثماني نسخ، لكن كندا تسببت لها بمشاكل حقيقية في أول 20 دقيقة عندما سدد جيكوب شافلبورغ مرتين خارج المرمى من مواقع واعدة.

لكن بعد امتصاص الضغط المبكر، تقدمت الأرجنتين حين توغل ألفاريز بين اثنين من المدافعين ليسجل بشكل رائع في الدقيقة 22.

وسيطرت الأرجنتين، الفائزة بكأس العالم 2022 والتي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات، على الكرة تدريجيا، وأتيحت لميسي فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 44 عندما وجد مساحة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بعيدا.

وكادت كندا أن تدرك التعادل على عكس سير اللعب في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما أفلت جوناثان ديفيد من رقيبه، لكن تسديدته من مسافة قريبة اصطدمت مباشرة بالحارس إميليانو مارتينيز.

وعانى ميسي من إصابة عضلية في وقت سابق من البطولة، لكنه بدا منتعشا في أمسية حارة ورطبة في ملعب ميتلايف.

وسجل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 51 عندما لمس بقدمه الكرة لتدخل شباك حارس كندا ماكسيم كريبو بعد تسديدة من داخل المنطقة لزميله إنزو فرنانديز.

وبهذا الهدف، أصبح ميسي يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي كوبا أمريكا على مر العصور، متساويا مع باولو غيريرو من بيرو، والتشيلي إدواردو فارغاس برصيد 14 هدفا.

كما جعله هدفه رقم 109 مع الأرجنتين يتفوق على الإيراني علي دائي ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين على مر العصور. ويتأخر ميسي عن كريستيانو رونالدو فقط، الذي سجل 130 هدفا للبرتغال.

ورغم تفوقها بهدفين، شهدت نهاية المباراة توترا للأرجنتين حين اختبر البديل الكندي تاني أولواسي الحارس مارتينيز بتسديدة قوية في الدقيقة 89 قبل أن يسدد برأسه خارج المرمى بعد دقيقة واحدة.

وبالنسبة لكندا، أنهت الهزيمة مسيرة رائعة تحدت فيها التوقعات وقدمت أداء أفضل من منافسيها الأعلى تصنيفا في منطقة الكونكاكاف، المكسيك والولايات المتحدة. وستنظم الدول الثلاث كأس العالم 2026.

وقال لاعب الوسط ستيفن أوستاكيو لشبكة “تي.إس.إن الكندية”: “إنهم أفضل فريق في العالم، لكن في الوقت نفسه سنحت لنا فرصنا في بداية المباراة”.

وأضاف: “لو سجلنا إحدى الفرص التي أتيحت لنا لكانت قصة المباراة مختلفة على الأرجح. الوصول إلى نصف نهائي كوبا أمريكا يعد إنجازا هائلا”.

(رويترز)