ميسي يمنح إنتر ميامي التعادل أمام تورنتو في الدوري الأمريكي

إسطنبول: منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لفريقه إنتر ميامي أمام ضيفه تورنتو إف سي الاثنين، على ملعب “تشيس” بفلوريدا، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للقسم الشرقي.

المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، جاءت قوية وحماسية وألغى الحكم هدفين لأصحاب الأرض، الأول للفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا بداعي التسلل في الدقيقة 29، والثاني لميسي في الدقيقة 39 لوجود خطأ ضد اللاعب نفسه قبل تسجيل الهدف.

وتمكن الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 2+45 بعد توغل داخل منطقة الجزاء وسط مدافعي إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء الرد سريعا وبعد 3 دقائق فقط، عندما تسلم ليونيل ميسي الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه في الشباك مسجلا هدف التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 5+45.

ويعد هذا الهدف هو الثالث للنجم الأرجنتيني خلال مشاركته في 4 مباريات، والأربعين في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، معززا رقمه القياسي مع الفريق.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميامي رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف كولومبوس كرو المتصدر، من 7 مباريات، فيما رفع تورنتو إف سي رصيده إلى 3 نقاط في المركز 14 وقبل الأخير.

(الأناضول)