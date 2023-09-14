ميسي ينافس هالاند ومبابي على جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم… وغوارديولا ينافس على أفضل مدرب

زيوريخ: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023 .

وفتح فيفا باب الترشيح أمام الجماهير للتصويت في اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة ، أسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنكلترا ، وثلاثة لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنكليزي من أصل 12 مرشحًا ، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم ، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة اسم إيما هايس وسارينا ويجمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت أسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني) والكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد الإسباني) والإنكليزية راشيل دالي (أستون فيلا الإنكليزي) والفرنسية كاديدياتو دياني أولمبيك ليون/باريس سان جيرمان) والأسترالية كايتلين فورد (ارسنال دبليو اف سي) والأسترالية ماري فاولر (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإنكليزية أليكس غرينوود (مانشستر سيتي دبليو إف سي) والإسبانية جينيفر هيرموسو (سي إف باتشوكا فيمينيل) والأمريكية ليندسي هوران (أولمبيك ليون) والسويدية أماندا إيليستيدت (آرسنال دبليو إف سي/باريس سان جيرمان) والإنكليزية لورين جيمس (تشيلسي) والأسترالية سام كير (تشيلسي) والإسبانية مابي ليون (برشلونة) واليابانية هيناتا ميازاوا (مينافي سينداي) والإسبانية سالما بارالويلو (برشلونة) والإنكليزية كيرا والش (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان/النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (ويستهام يونايتد/ارسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر جيرهاردسون مدرب منتخب السويد والإسباني جوناتان جيرالديز (برشلونة) والسويدي توني جوستافسون (أستراليا) والإنكليزية إيما هايس (تشيلسي) والهولندية سارينا فيجمان (إنكلترا)

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي سيموني إنزاغي (إنتر ميلان) والأسترالي أنجي بوستيكوجلو (سيلتك) والإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي/منتخب إيطاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

وتصدرت الأسترالية ماكنزي أرنولد (ويستهام) قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب الألمانية آن-كاترين بيرجر (تشيلسي) والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنكليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد) والتشيلية كريستيان إندلر (أولمبيك ليون) والسويدية زيسيرا موسوفيتش (تشيلسي) والإسبانية ساندرا بانوس غارسيا-فيامي (برشلونة).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت المغربي ياسين بونو (إشبيلية) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد( والبرازيلي إيديرسون (ليفربول) والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) والألماني مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع، مشجع نادي كولون أتلتيكو وفران هيرندال وميغيل أنخيل ومشجع لفريق ميلوناريوس.

(د ب أ)



