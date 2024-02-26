ميسي ينقذ إنتر ميامي من السقوط في الجولة الثانية بالدوري الأمريكي

واشنطن: أنقذ ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، فريقه من السقوط في فخ الخسارة أمام لوس أنجليس غالاكسي في الجولة الثانية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

أحرج أصحاب الأرض ميسي ورفاقه كثيرا، حيث أضاع لاعب الوسط ريكي بوج ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وواصل لوس أنجليس غالاكسي نشاطه حتى سجل ديان يوفيليتش الهدف الأول في الدقيقة 75.

لكن ماركي ديلغادو لاعب وسط غالاكسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 88 ليستغل ميسي ورفاقه النقص العددي أفضل استغلال.

احتسب الحكم سبع دقائق كوقت بدل ضائع، نجح خلالها ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 92 بعد تبادل الكرة مع زميله جوردي ألبا.

ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى أربع نقاط، بينما حصد لوس أنجليس غالاكسي أول نقطة في مباراته الأولى بالدوري.

Messi 🔗 Alba WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024

(د ب أ)