ميسي يواصل التألق وإنتر ميامي يتأهل لقبل نهائي كأس الدوريات على حساب شارلوت

نيويورك: واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه ضمن صفوف إنتر ميامي الأمريكي وصعد مع الفريق إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس الدوريات بالفوز على شارلوت 4 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات دور الثمانية.

وافتتح جوزيف مارتينيز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم أضاف روبير تايلور الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 78 وسجله أديلسون مالاندا لاعب شارلوت بالخطأ في مرمى فريقه، ثم واصل ميسي تألقه التهديفي مع الفريق وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 86.

(د ب أ)