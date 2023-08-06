سياسة | عربي

ميشال عون بخير.. ومسؤولة مكتبه الإعلامي توجّه نصيحة “لأولاد الشائعات”

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
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بيروت-“القدس العربي”:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” شائعات تتحدث عن وفاة الرئيس السابق ميشال عون في مستشفى أوتيل ديو، وسط تكتم شديد من المقربين والعائلة وطاقم المستشفى.

إلا أنه تبيّن أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأوردت مسؤولة المكتب الإعلامي لعون رولا نصار أن “كل إشاعة من هذا النوع تأتي بكم مليون “الله يطول عمرو”، “الله يحميه”، و”الله يرد عنو” و”بتكر مسبحة الدعوات والصلوات والندورات من المحبين، وهني كتار، بتفَوقهن عليهن يعني”.

واضافت “نصيحة لولاد الشائعات خفّفو شائعات… كرمالكن مش كرمالنا”، مؤكدة أنه “تمام التمام، وعم يتغدّا مع العيلة إذا حدا مشغول بالو”.

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  1. يقول حكيم ألزمان:
    أغسطس 6, 2023 الساعة 5:13 م

    لتكذيب ألخبر, يجب أن يظهر على ألتلفزيون.

    رد

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