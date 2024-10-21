ميقاتي: أبلغت القيادات الإيرانية ضرورة تخفيف العاطفة تجاه لبنان

بيروت- “القدس العربي”:

واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجيه الانتقادات لإيران في أعقاب التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وآخرها قوله “إن الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هو المرشد علي خامنئي والمسؤولون والشعب الإيراني”.

وقد أعلن ميقاتي اليوم أنه “أبلغ القيادات الإيرانية بضرورة تخفيف العاطفة تجاه لبنان”، موضحاً أنه “راجع حوار قاليباف بنفسه وأعرب عن اعتراضه”، مؤكدا أن “الرسالة وصلت”.

وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية في حديث إلى قناة “العربية” عن “تفهمه لدعم إيران في التفاوض”، لكنه أكد أن “لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية”.

وكان ميقاتي رد على تصريح سابق لقاليباف، مستغرباً حديثه عن الاستعداد للتفاوض مع فرنسا حول تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني. ورأى في هذا التصريح “تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة”.

من جهتها، رفضت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الإثنين، اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لطهران بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي إن “إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق و(لم تقدم على) أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية”.