ميقاتي: إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بإخلاء مدن بأكملها “جريمة حرب” 

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها بالنزوح عن مناطقهم ومنازلهم تعد “جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي”.

وقال ميقاتي: “التهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا”.

وأضاف أنه “أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الديبلوماسية الفاعلة”، مطالبا “بتكثيف الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والانسانية”.

وأردف ميقاتي: “تبلغنا من الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين بالأمس أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701”.

وتابع: “نحن في انتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته (في إسرائيل)، علما أن التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الأقل في الفترة القصيرة المقبلة”.



وكان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد هدد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، بشن هجوم جديد على منطقة واسعة تشمل مدينة بعلبك وبعض القرى المحيطة بها شرق لبنان.

ومدينة بعلبك اللبنانية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.وبينما كانت الهجمات تهدد مدينة بعلبك التي يبلغ عمرها 3000 عاماً، فقد استشهد 60 شخصًا على الأقل في الغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على وادي البقاع وبعلبك في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق الوكالة ، عقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات دبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم. وفي هذا السياق ،استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون وعرض معها الأوضاع والمستجدات الراهنة .

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه آخر الاتصالات الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمساوية في القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) .

وأدان ميقاتي الاستهداف الإسرائيلي لقوة اليونيفيل، مشيدا بـ “الدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و822 شهيدا و12 ألفا و 937 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

